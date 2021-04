Eesti saab teises kvartalis täiendavalt 150 000 doosi Pfizeri vaktsiini

"Mul on hea meel teatada kokkuleppest BioNTech-Pfizeriga, et taaskord kiirendada vaktsiinide tarnet. Teises kvartalis tarnitakse Euroopa Liidule 50 miljonit doosi BioNTech-Pfizeri vaktsiini, mis olid varasema plaani kohaselt planeeritud neljandasse kvartalisse," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kolmapäeval tehtud pressiavalduses.

Sellega kasvab Pfizeri vaktsiinide tarne Euroopa Liidule teises kvartalis 250 miljonini, märkis von der Leyen ja lisas, et soovib BioNTech-Pfizerit tunnustada oma lubaduste õigeaegse täitmise ning vastutulelikkuse eest.

"Hea uudis on, et vaktsineerimine kiireneb kõikjal Euroopas. Liikmesriigid olid eilseks saanud üle 126 miljoni doosi vaktsiini ning mul on hea meel teatada, et tänaseks oleme ületanud 100 miljoni süsti piiri. Neist 100 miljonist on rohkem kui veerand teised doosid, mis tähendab, et 27 miljonit eurooplast on täielikult vaktsineeritud," jätkas von der Leyen.

Today we have reached 100 million vaccinations in the EU. A milestone we can be proud of!



We are also accelerating the delivery of vaccines.



We spare no effort to ensure that Europeans can be vaccinated as fast as possible. #StrongerTogether

https://t.co/eK09vYhcnG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 14, 2021

Euroopa Komisjoni president lisas, et hoolimata edust tuleb vaadata ka tulevikku ning seepärast on vaja mõelda ka järgnevate vaktsineerimiste peale. "Mingil hetkel võime vajada uut vaktsiinidoosi saavutatud immuunsuse pikendamiseks ning kui tekivad uued viirusetüved, võime vajada vaktsiini ka nende vastu. Ja me vajame neid varakult ning piisavas koguses. Pidades seda silmas, peame keskenduma tehnoloogiatele, mis on oma headust tõestanud. Siin on mRNA vaktsiinidel selge koht," rääkis von der Leyen.

Sellest lähtuvalt alustab Euroopa Komisjon BioNTech-Pfizeriga uusi läbirääkimisi, mille sihiks on tagada EL-ile ajavahemikul 2021-2023 veel 1,8 miljardit doosi vaktsiini, teatas von der Leyen. Komisjoni sihiks on ka see, et mitte ainult vaktsiini tootmine, vaid ka selle komponentide valmistamine hakkaks toimuma Euroopas, lisas von der Leyen.

Komisjoni president lisas, et sarnaseid läbirääkimisi võidakse alustada ka teiste vaktsiinitootjatega.