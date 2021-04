Riigikogu seadustas väärteo ohvrile toimiku avaldamise

Riigikogu võttis kolmapäeval vastu seaduse, mis võimaldab väärteo tõttu vigastada või varalist kahju saanud inimesel tutvuda väärteomenetluses kogutud teabega, et ta saaks oma õigusi paremini kaitsta.

Seaduse järgi on väärteo tagajärjel tervisekahjustuse või varalist kahju saanud inimesel ja tema esindajal pärast väärteoasjas lahendi tegemist, samuti pärast selle jõustumist õigus tutvuda kogu väärteotoimikuga. Kannatanule ei avaldata toimikus olevaid teiste inimeste eriliiki isikuandmeid, nagu rassiline või etniline päritolu, seksuaalne sättumus, poliitilised vaated või terviseandmed.

Menetleja väljastab taotluse esitamisel koopia menetlusdokumendist või väärteotoimikust inimesele, kellel on sellega tutvumise õigus. Pärast väärteo tagajärjel tervisekahjustuse või varalist kahju saanud inimese ja tema esindaja on see õigus ka menetlusalusel isikul ja tema kaitsjal.

Muudatus annab ohvrile võimaluse pärast väärteo asjaoludega tutvumist kaaluda, kas pöörduda tsiviilhagiga kohtusse või püüda kahju hüvitamise osas kokku leppida kohtuväliselt.

Praegu tuleb väärteotoimikuga tutvumiseks esmalt pöörduda kohtusse, kes saab toimiku välja nõuda.

Alates 21. leheküljest tuleb iga väljastatud lehekülje eest tasuda 30 senti riigilõivu.

Muudatuse poolt hääletas 93 riigikogu liiget.