Õppekogunemistele ja arstlikku komisjoni kutsutakse edaspidi elektrooniliselt

Kaitseminister Kalle Laanet selgitas, et muudatuse põhjus peitub vajaduses tõhustada kaitseväkke ja õppekogunemistele kutsumise korraldamist.

"Internet on täna osa igapäevaelust ning seega on riigi poolt vajalike dokumentide kättetoimetamine elektrooniliselt parim lahendus tänases ühiskonnas," ütles Laanet.

"Muutunud elukoha ja iganenud aadresside või soovimatuse tõttu dokumente ja nendega kaasnevaid kohustusi vastu võtta on igal aastal tuhandete kutsete kättetoimetamine raskendatud. Igal aastal ei saa ligi neljandik õppekogunemisele kutsutuist oma kutset kätte," tõdes Laanet.

Loodava muudatusega hakatakse kaitseväekohustuslastele kutseid edastama riiklikku postikasti e-aadressile isikukood@eesti.ee ning teade loetakse kättetoimetatuks 30 päeva möödumisel.

"See on ka lahendus, mida erinevate uuringute põhjal kaitseväekohustuslased suhtluskanalina eelistavad," ütles Laanet.

Ministri sõnul saadetakse eesti.ee aadressile teateid ja dokumente juba praegu. Riikliku e-aadressi saab siduda isikliku aadressiga ning tellida SMS-teavituse saabuva kirja puhul.

Ta lisas, et kaitseministeeriumil on plaanis teavituskampaania, mille tulemusel teavitatakse peamist sihtrühma ehk 16–27-aastaseid noori, kust ja kuidas elektrooniliselt kaitseväe saadetud dokumente vaadata ja endale selleks teavitus tellida.

Laanet täpsustas, et erandkorras jääb kehtima ka postiga saatmise võimalus juhul, kui see on ainus viis dokumendi adressaadini toimetamiseks.

Samuti jääb paberkujul teavitus kehtima esmakordse kontakti loomisel kaitseväekohustuslasega ehk siis, kui meessoost kodanik saab 17-aastaseks ning tema andmed kantakse kaitseväekohustuslaste registrisse. Kaitseväekohustuslasena arvele võtmise teatise edastab kaitseressursside amet lihtkirjaga rahvastikuregistrijärgse elukoha aadressile.

Kaitseväekohustuslasteks loetakse 17–60-aastased inimesi, kes peavad läbima või on läbinud aja- või asendusteenistuse ning on kohustatud osalema õppekogunemistel.

Elektrooniliselt hakatakse kodanikele edastama järgmisi dokumente:

• teated andmete kandmisest kaitseväekohustuslaste registrisse;

• arstlikku komisjoni ilmumise kutsed;

• ajateenistusse kutsumisest vabastamise otsused;

• ajapikenduse andmise otsused;

• ettekirjutused;

• õppekogunemisele ja lisaõppekogunemisele kutsumise otsused;

• sõjaaja ametikoha teatised.

Muudatus jõustub 1. jaanuarist 2022. Käesoleva aasta teises pooles teavitab kaitseministeerium kaitseväekohustuslasi muudatusest ulatusliku kampaaniaga.