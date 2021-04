Reitingud: EKRE toetus tõusis rekordtasemele

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) toetus kerkis aprillis 23 protsendile, mis on ERR-i tellitud Turu-uuringute AS-i küsitlustes rekordtase. EKRE on teisel kohal nii eestlastest kui muust rahvusest valijate seas.

Turu-uuringud viisid 1010 vastajaga küsitluse läbi 8.-14. aprillil ehk selle perioodi sisse jäid ka NETS-i arutelud ja selle tõttu Toompeal toimunud meeleavaldused.

Suurima muutuse tegi EKRE toetus, mis kasvas märtsikuu 19 protsendilt aprillis 23 protsendile. See tõstis nad erakondade populaarsusedetabelis teisele kohale.

Uuringu korraldaja hinnangul õnnestus EKRE-l just rahulolematute valijate hääli enda selja taha koondada, sest nad väljendasid NETS-i muutmisele kõige selgemalt avalikku vastuseisu.

Populaarseim partei on endiselt võimul olev Reformierakond, keda toetas aprillis 27 protsenti. Kuu varem oli peaministripartei toetus 26 protsenti.

Kolmandale kohale langes Keskerakond, keda toetas aprillis 19 protsenti. Märtsis oli Jüri Ratase juhitava erakonna toetus protsendipunkti võrra kõrgem.

Langes ka Eesti 200 toetus. Parlamendivälist erakonda toetas aprillis 13 protsenti, märtsis oli neil toetajaid 15 protsenti.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus langes märtsikuu üheksalt protsendilt aprillis seitsmele.

Isamaa toetus märtsikuu kuuelt protsendilt aprillis valimiskünnise piirile ehk viiele protsendile.

Rohelised ja Tulevikuerakond jäävad valimiskünnise alla. Roheliste toetus langes kolmelt kahele ja Tulevikuerakonna oma püsis ühel protsendil.

Kokkuvõttes toetab koalitsioonierakondi 46 ja opositsioonierakondi 35 (märtsis vastavalt 46 ja 34 protsenti). Parlamendiväliste erakondade toetus on kokku 16 protsenti (märtsis 19 protsenti).

Vaadates sotsiaaldemograafilisi näitajaid, siis on EKRE tõusnud populaarsuselt teiseks parteiks muust rahvusest vastajate seas. Muust rahvusest vastajatest annaks oma hääle EKRE-le 17 protsenti. Juhib endiselt Keskerakond 47 protsendiga, kuid see jääb kaugele maha üle 70 protsendi suurusest näitajatest, mis oli Keskerakonnal aastaid varem. Muust rahvusest valijatest on üle 10 protsendi toetust ka Eesti 200-l, täpsemalt 13.

Eestlastest vastajate seas on endiselt selgelt populaarseim Reformierakond, keda toetab 30 protsenti. Ka siin on teisel kohal EKRE 24 protsendiga. Järgnevad Keskerakond 14 ja Eesti 200 13 protsendiga.

Reformierakond on populaarseim erakond Tallinnas (26 protsenti), Põhja-Eestis (38 protsenti) ning Kesk-Eestis (25 protsenti.) EKRE seevastu Lääne-Eestis (40 protsenti) ning Keskerakond Ida-Virumaal (29 protsenti). Lõuna-Eestis on võrdselt kõrgeima toetusega Reformierakond ja EKRE (mõlemad 27 protsenti).

18-24-aastaste seas on populaarseim erakond aprillis Reformierakond (toetab 31 protsenti selles vanuses inimestest), 25-34-aastaste seas sisuliselt võrdselt Reformierakond (23 protsenti) ning Eesti 200 (24 protsenti). 35-49-aastaste seas on konkurentsitult populaarseim Reformierakond (35 protsenti), 50-64-aastaste seas sisuliselt võrdselt Reformierakond (29 protsenti) ning EKRE (28 protsenti), 65-74-aastaste seas Keskerakond (28 protsenti) ja EKRE (28 protsenti), ning 75-aastaste ja eakamate seas konkurentsitult Keskerakond (41 protsenti).

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Keskerakonna ja Isamaa toetus on kõrgem pigem vanemates vanuserühmades, Eesti 200 ja Roheliste toetus pigem nooremate seas. EKRE toetus kõrgeim vanuserühmas 50-74.

Turu-uuringute AS küsitles 1010 Eesti kodanikku vanuses 18 ja üle selle. Küsitlus viidi läbi 8.-14. aprillini. Neist 443 vastas telefonis ja 567 veebipaneelis. 1000 inimese küsitlemisel ei ületa maksimaalne viga ±3,10 protsenti.

Täpsemaid jaotusi erinevate sotsiaal-demograafiliste gruppide kohta saab vaadata ERR-i reitingute alamlehelt.

Kell 11 kommenteerivad ERR.ee otsesaates erakondade populaarsusnumbreid Tõnis Stamberg Turu-uuringute AS-ist ning ajakirjanikud Anvar Samost ja Urmet Kook.