Otse kell 11: Samost, Kook ja Stamberg värsketest reitingutest

Turu-uuringute värske küsitluse järgi on populaarseim partei Reformierakond, kuid teisele kohale on tõusnud kindlalt EKRE. Kolmandal kohal on Keskerakond ja neljandal kohal Eesti 200. Üsna valimiskünnise lähedale on langenud nii SDE kui ka Isamaa toetus.