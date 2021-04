Õhtuleht vabandas Hiina propagandaartikli avaldamise pärast

Õhtulehe peatoimetaja tunnistas, et leht eksis reklaampinnal Hiina suursaadiku propagandaartiklit avaldades omaenda väärtuste vastu ning vabandas selle pärast.

"Õhtuleht avaldab reklaame vastavalt kehtivale seadusele, kuid lisaks sellele oleme püüdnud tagada, et reklaamid vastaksid ettevõtte väärtustele. Antud juhul oleme nende väärtuste vastu eksinud ja vabandame," ütles Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov neljapäeval ERR-ile.

"Teeme ettevõttes töökorralduslikud muutused, et selliseid vigu tulevikus vältida," lisas Šmutov.

Õhtulehes ilmus neljapäeval reklaamtekstina Hiina suursaadiku Li Chao leheküljesuurune artikkel, milles diplomaat kirjutab, et väited Uiguuri autonoomses piirkonnas (Xinjiangis) toime pandud genotsiidist ja sunnitööst olevat naeruväärne vale.

Šmutov ega lehe reklaamiosakonna esindaja ei öelnud, kui palju artikli avaldamise eest maksti, kuid Õhtulehe kodulehel oleva hinnakirja kohaselt maksab täislehekülje suurune reklaam 3300-4200 eurot.

Postimehe ja Eesti Päevalehe peatoimetajad ütlesid neljapäeval ERR-ile, et keelduksid selliste artiklite avaldamisest.

Inimõigusorganisatsioonide ning Läände põgenenud uiguuride väitel on Hiina käivitanud riigi loodeosas Xinjiangi provintsis kampaania, mille käigus seal elavaid uiguure piinatakse, näljutatakse, vägistatakse ja steriliseeritakse, et nende rahvuslik identiteet hävitada. Väidetavalt hoitakse vangilaagrites miljonit uiguuri, et neid Hiina väitel islamiäärmuslusest ümber kasvatada.