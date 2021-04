Kallas tunnustas Hiina mõjutustegevust tauninud pöördumist

Peaminister Kaja Kallas tunnustas kolmapäeval tehtud avalikku pöördumist, milles väljendatakse muret Hiina üha kasvava surve üle demokraatlikele riikidele ning tõdes, et kompartei juhitud Hiina Rahvavabariik on Eesti jaoks "üha suurem väljakutse".

"Avaliku pöördumise üle Hiina mõjutustegevusele vastu astumiseks, millele on alla kirjutanud pea 70 Eesti teadus-ja kultuuritegelast, ajakirjanikku ja riigikogu liikmeid, on mul hea meel. On oluline, et mõeldakse kaasa, meie ühiskonnategelasi ei jäta maailmas toimuv ükskõikseks ja märgatakse nii võimalike ohte kui ka ollakse valmis seisma meie väärtuste eest," ütles Kallas ERR-ile edastatud kommentaaris.

Peaminister tõdes Hiina intensiivistunud tegevust Eestis ja ütles, et Pekingi mõjutuspüüdlusi tõrjutakse koos EL-i ja NATO-ga: "On tõsi, et Hiina aktiivsus Eesti suunal on kasvanud. Eesti vastavad teenistused hoiavad arengutel tähelepanelikult silma peal, teema on toodud välja ka äsjases kapo aastaraamatus ja ka välisluureameti aastaraamatus. Mõjutusvastane tegevus ja desinformatsiooni tõrjumine on teemad, millega pidevalt üheskoos teiste Euroopa Liidu ja NATO riikidega tegeleme. Mõjutamiskatsetele tuleb reageerida resoluutselt."

Kallas kinnitas ka, et talle teeb inimõiguste olukord Hiinas, sealhulgas uiguuride olukord. "Eesti on inimõiguste rikkumist puudutavaid küsimusi tõstatanud nii rahvusvaheliselt - ÜRO Inimõiguste Nõukogus, ühiskirjades samameelsete riikidega, Euroopa Liidu tasandil kui ka kahepoolses suhtluses Hiinaga ja teeme seda ka edaspidi," rõhutas peaminister.

"Eesti ja meie liitlaste jaoks on Hiina üha suurem väljakutse väärtuste, kaubanduse, inimõiguste kaitse ja rahvusvahelise õiguse seisukohast. Lõpuks taanduvad meie suhted väljakutsete ja võimaluste vahel tasakaalu leidmisele," tõdes Kallas.

Peaminister kordas ka üle Eesti eelistuse teha Hiinaga koostööd mitte formaadis 17+1, mis hõlmab Hiinat ja 17 peamiselt Ida-Euroopa riiki, vaid kahepoolselt või ühiselt Euroopa Liiduga. "Mis puudutab 17+1 koostööformaati, siis Eesti eelistab suhetes Hiinaga kahepoolset koostööd ning tegutsemist formaadis EL 27+1, lähtudes EL-i ühistest väärtustest ja huvidest," ütles Kallas.