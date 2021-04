Hiina suursaadik: väide uiguuride genotsiidist on naeruväärne vale

Saadik kirjutab, et Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas olevat varem olnud raskused ja mahajäämus, mis nüüd on asendunud õitsengu ja progressiga.

"Majanduslik õitseng ja sotsiaalne areng on olnud muljetavaldav ning inimesed elavad ja töötavad rahus ja õnnes. Nüüd aga kasutatakse Xinjiangist rääkides selliseid sõnu nagu "kontsentratsioonilaager", "genotsiid" ja "sunnitöö" ning need on palju tähelepanu äratanud."

Saadiku väitel on tegemist "sajandi naeruväärseima vale ja kuulujuttudega", millele järgneb pikk jutt sellest, kuidas pahatahtlike poliitiliste manipulatsioonidega olevat piirkonnale genotsiidi silt külge kleebitud. Suursaadik tsiteerib ühtlasi piirkonna kohta kiidusõnu selliste riikide suursaadikutelt nagu Pakistan, Nepal, Armeenia ja Tadžikistan.

Selliste reklaamtekstide avaldamine Hiina võimude poolt pole siiski midagi ebatavalist - selliseid massiivseid reklaamtekste avaldatakse näiteks ka Ameerika väljaannetes. Meediaväljaannetele on sellised reklaamtekstid tänuväärne sissetulekuallikas, sest reeglina makstakse nende eest täishinnakirja alusel.

Uiguuridega Hiinas toimuv on pälvinud maailmas teravat kriitikat. Näiteks Eesti peaminister Kaja Kallas ütles küll veel opositsioonipoliitikuna eelmisel suvel, et Hiina käitumine oma moslemitest rahvusvähemuse uiguuridega meenutab Natsi-Saksamaa hävitustööd juutide kallal.

"See on kohutav, mis Hiina teeb uiguuridega. Kõik need paralleelid, mis tekivad Natsi-Saksamaa ja juutidega, on väga hirmutavad," ütles Kallas ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast".

Inimõigusorganisatsioonide ning Läände põgenenud uiguuride väitel on Hiina käivitanud riigi loodeosas Xinjiangi provintsis kampaania, mille käigus seal elavaid uiguure piinatakse, näljutatakse, vägistatakse ja steriliseeritakse, et nende rahvuslik identiteet hävitada. Väidetavalt hoitakse vangilaagrites miljonit uiguuri, et neid Hiina väitel islamiäärmuslusest ümber kasvatada.