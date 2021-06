Hiinat süüdistatakse uiguuride genotsiidi varjamiseks rahvaarvu võltsimises

"Rahvaarvu suuremana näitamine peaks mugavalt kinnitama, et seal ei ole toimunud uiguuride rahvaarvu vähenemist," kirjutas USA vabaühenduse Kommunismiohvrid Hiina-uuringute vanemanalüütik Adrian Zenz, mida vahendas väljaanne The Times. Zenz on tuntud oma Xinjiangi puudutavate uuringute poolest ning pälvinud selle eest Pekingi kriitika, märkis The Times.

Pekingi väitel on Xinjiangi uiguuride rahvaarv kasvanud viimase kümne aastaga kuuendiku võrra ning ulatub nüüd 11,6 miljonini. Hiina võimude väitel on regiooni elanikkond suurenenud igal aastal ajavahemikus 2010-2020. Samas on kriitikud sellise info suhtes kriitilised, kuna varasemalt on Hiina võimud teatanud sadade tuhandete võrra väiksemast uiguuride arvust.

Hiina teatas uiguuride rahvaarvuks 2020. aastal 11 624 257, mis on kerge kasv võrreldes 2019. aastaga, kui sama näitaja oli 11 560 000. Samas on need numbrid väiksemad kui võimude varasemad andmed 2017. ja 2018. aasta kohta. Nüüd vähendasidki Hiina võimud 2017. ja 2018. aasta uiguuride rahvaarvu vastavalt 245 000 ja 178 600 võrra, mis näitaks iga-aastast sujuvat kasvu.

Hiina on sattunud USA ja teiste lääneriikide kasvava kriitika alla uiguuride inimõiguste rikkumise pärast Xinjiangis. Kommunistliku Hiina võimud on terrorismi-vastse võitluse, separatismi ja religioosse ekstremismiga võitlemise ettekäändel kuni miljon uiguuri ja muud moslemit vangistanud, väites, et nad on ümberkasvatuslaagrites. Massilised vangistamised koos väidetava sundsteriliseerimisega on inimõigusrühmitustele andud alust väita, et Hiina viib uiguuride suhtes läbi demograafilist genotsiidi, märgib The Times.

Uiguuride rõhumise kõrval püüab Hiina piirkonna rahvuslikku tasakaalu muuta ka sellega, et asustab sinna han-hiinlasi, kes on valdavalt ateistid. Viimase rahvaloenduse andmeil kasvas hani rahvusest hiinlaste arv Xinjiangis kiiremini kui uiguuride oma ehk 25 protsendi võrra. 2020. aastaks oli Xinjiangis 10,9 miljonit han-hiinlast, kes moodustasid 42 protsenti piirkonna elanikkonnast. 1990. aastal elas samas 5,7 miljonit han-hiinlast, kes moodustasid 37,6 tollasest rahvastikust.

"See kinnitab Hiina strateegiat optimeerida nende sõnul Xinjiangi rahvastiku struktuuri, mis kätkeb endas uiguuride arvu piiramist ja hani rahvuse osakaalu suurendamist ning samuti nende paiknemise struktuuri ümberkorraldamist," ütles Austraalia La Trobe'i ülikooli professor James Leibold ajalehele South China Morning Post. Leiboldi eriala on etniliste konfliktide uurimine kaasaegses Hiinas.