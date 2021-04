Le Pen võib võita järgmised Prantsusmaa presidendivalimised

Le Peni Rahvusrinde võit ei ole enam mõeldamatu. Kui 2017. aastal koondusid vasakpoolsed valijad teises voorus Emmanuel Macroni selja taha, siis 2021. aastal võivad nad jääda erapooletuks.

Jean-Jauresi fondi andmetel on Le Pen juurde võitnud konservatiivseid valijaid, kes enne Rahvusrinnet ei toetanud. Le Pen on loobunud ebapopulaarsetest lubadustest. Ta ei taha enam, et Prantsusmaa loobuks eurost ja lahkuks Euroopa Liidust.

Macroni toetus on 37 protsenti. Macron on paraku ebapopulaarne inimeste hulgas, kes ei ole tema otsesed toetajad.

"Paljude vasakpoolsete valijate jaoks on Macron liiga üleolev ja elitaarne. Pooled vasakpoolsed valijad ei plaani Macroni teises voorus toetada," teatas The Times.

"Kui sel nädalavahetusel toimuks valimiste teine voor, siis Le Pen saaks 46 protsenti häältest ja Macron 54 protsenti," teatas uuringufirma Harris Interactive.

2017. aasta presidendivalimiste teises voorus oli Le Peni toetus ainult 34 protsenti.

"48 protsenti prantslasest leiab, et Le Peni võit on järgmisel aastal võimalik," teatas uuringufirma Elabe.

Prantsusmaa traditsioonilised parteid pole taastunud 2017. aasta presidendi- ja parlamendivalimiste kaotustest. Konservatiivide esindaja Xavier Bertrandi toetus on ainult 12 protsenti. Pariisi linnapea ja sotsialistide kandidaadi Anne Hidalgo toetusnumber on veel väiksem-kuus protsenti.