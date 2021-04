Laiema elanikkonna vaktsineerimine ei lähe korraga vabaks

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et maisse-juunisse plaanitud laiema elanikkonna vaktsineerimine kõigile soovijatele tehakse digiregistratuuris lahti vanuserühmade kaupa.

"Kogu ühiskonnale avamist korraga pole mõtet teha," ütles Kiik.

Esmalt ilmselt saavad võimaluse end vaktsineerimisele kirja panna 50-69-aastased. Kiik ütles, et põhjuseks pole üksnes oht digiregistratuuri üle koormata, vaid vajadus kaitsta vanemaealisi enam kui nooremaid, sest nad põevad haigust reeglina raskemini.

Ta lisas, et eesliinitöötajad, kelle vaktsineerimine on praeguseks AstraZeneca vanusepiiri tõttu seisukunud, on jätkuvalt teatava prioriteetsusega üldise elanikkonna ees, aga seda, kui ajakriitiliseks riik eesliini vaktsineerimisega jätkamist peab, sõltub riigikantseleist, kes seda koordineerib.

Jätkuvalt on eesmärk, et aprilli lõpuks saab vaktsineeritud 70 protsenti üle 70-aastastest, mais-juunis esimese doosiga kõik soovijad ning sügiseks kahe doosiga taas kõik soovijad.

"Teise laine selgroog on murtud, oleme sellest väljumas," ütles Kiik.

Pfizer/BionTechi vaktsiini peaks teises kvartalis tulema kokku 570 000 doosi. See ei tule aga korraga, vaid jao kaupa, nagu senigi.

Kiik lisas, et mõeldakse ka laste vaktsineerimisele ja uuteks viiruselaineteks valmistumisel revaktsineerimisele.