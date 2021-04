EL plaanib edaspidi vaid mRNA tehnoloogial koroonavaktsiine osta

Euroopa Komisjon on sõlmimas kolmandat tarnelepingut Pfizer/BioNTechiga täiendava 1,8 miljardi doosi vaktsiini soetamiseks, jättes pikendamata lepingud AstraZeneca ning Johnson & Johnsoniga (Janssen). Euroopa tulevik on mRNA tehnoloogial põhinevad vaktsiinid, ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

"Oleme alustamas läbirääkimisi Pfizer/BioNTechiga kolmanda tarnelepingu sõlmimiseks. See näeb ette 1,8 miljardi vaktsiinidoosi tarnimist aastatel 2021-2023," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Lisaks andis ta mõista, et Euroopa Liidu prioriteediks on mRNA tehnoloogial põhinevad vaktsiinid ehk Pfizer/BioNTechi, Moderna ja CureVaci toodang.

"Ühel hetkel võime me vajada revaktsineerimist, et immuunsust pikendada, ja kui ilmnevad viiruse mutatsioonid, tuleb meil aretada vaktsiine, mis suudavad hakkama saada ka muteerunud viirusega, lisaks vajame me neid piisavas koguses," ütles von der Leyen. "Seda silmas pidades tuleb fokuseerida tehnoloogiatele, mis on end tõestanud, mRNA vaktsiinid seda selgelt on."

Inimeste peal on mRNA vaktsiine katsetatud alates 2011. aastast, seega on tegemist võrdlemisi uue tehnoloogiaga.