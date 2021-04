Euroopa iseliikuriks pürgiv Milremi sõiduk valmistub esimeseks eksamiks

Milremi iseliikur on kasutusel kaitseväes Mali missioonil, kus seda on proovitud koos vaatlusdrooniga ja transpordivahendina, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kõige kaugemale on mehitamata sõidukite arenduses jõudnud USA, Euroopas on mõni tootja. Euroopa soovib luua ühise prototüübi, et iga riik ei pusiks oma iseliikuri kallal. Kahe ja poole aasta pärast peab prototüüp valmis olema. Esimene eksam on ukse ees.

"Katsetusi või demonstratsioone tuleb pooleteise aasta jooksul kuus tükki. Esimene toimub Eestis juba 10. juunil kaitseväe keskpolügoonil, kus näidatakse esimesi võimekusi," selgitas kaitseinvesteeringute keskuse projektijuht Martin Jõesaar.

Milremi teadus- ja arendusdirektor Mart Noorma ütles, et nende sõidukit kasutab praegu üheksa riiki ning see on ainus, mis sõidab konfliktipiirkonnas.

Tulevasele Euroopa prototüübile on hulk erinevaid nõudmisi.

"Relvasüsteemideta lahendused: vaatlusvõimekus, haavatute transport, varustuse järelvedu rasketes oludes. /.../ Meie oleme roomiksõidukite sektoris, meie oleme eriti raskete maastikuolude jaoks mõeldud. Ja me oleme diiselelektriline hübriid. Meie konkurendid valdavalt on ratassõidukitega," selgitas Noorma.

Sõiduki väljatöötamisega tegeleb seitse Euroopa riiki, juhtriik on Eesti. Eesti ettevõtjatest on lisaks Milremile kaasatud veel näiteks Cyber Technologies, kes peab tagama, et vastane ei saaks iseliikuri juhtimise kontrolli üle võtta.