Venemaa pani välja auhinna Milremi sõiduki kättesaamiseks Ukrainast

Vene okupandid maksavad üks miljon rubla (umbes 16 600 eurot - toim.) sellele, kes saab THeMIS kätte ja annab selle "enam-vähem tervena" Vene relvajõudude kätte, vahendas väljaanne Censor.net.

Veebiuudiste portaal tsiteeris Venemaa propagandisti Aleksandr Kotsi, kelle sõnul pakub Eestis loodud platvorm instituudile huvi "puhtalt tehnilise külje pealt". Tema kinnitusel on algatus kooskõlastatud "vastavate organitega".

"Võtame teadus-uurimiskeskuse väljakutset komplimendina," ütles Milremi pressiesindaja Gert D. Hankewitz esmaspäeval ERR-ile.

Tema sõnul tarnis Milrem augusti lõpus Ukrainasse esimese, varustuse ja haavatute transpordiks konfigureeritud THeMIS maismaasõiduki (UGV). "Sõiduki üleandmisel viisid meie instruktorid tulevastele operaatoritele läbi ka põhjaliku väljaõppe," lisas Hankewitz.

"Kuna tarne oli alles eelmisel nädalal, on veel liiga vara tulemustest rääkida. Kindel on, et haavatute transport on üks olulisemaid ja ka enim inimjõudu nõudvamaid tegevusi lahinguväljal, mis on ka kõrge ohutasemega. Kanderaami kandmiseks on vaja mitut inimest, samas kui UGV opereerimiseks vaid üht," selgitas Milremi esindaja.

"See võimaldab vabaks jäänud inimestel keskenduda rohkemate abivajajate abistamisele. Samuti ei sea see haavatut ära tooma saadetud inimesi ohtu. UGV-le mahub ka rohkem haavatuid. Samal ajal on võimalik UGV-ga transportida ka esmaabivahendeid, laskemoona ning muud varustust nagu vett, toitu jne," lisas ta.

Milrem on UGV-sid tarninud juba 11 riigile, muuhulgas Saksamaale, Prantsusmaale, Hollandile, Norrale, Ühendkuningriigile ja USA-le selle katsetamiseks. Ukraina on esimene riik, kus Milremi mehitamata maismaasõidukit hakatakse esimest korda rakendama lahinguolukorras.