Euroopa autofirmad nõuavad suuremaid kütusemakse

Euroopa autofirmad soovivad kasvatada elektrisõidukite müüki ja tahavad, et riigid maksustaksid rohkem sisepõlemismootoriga autode ostmist.

"Mitmed Euroopa autofirmade tippjuhid leiavad, et riikide valitsused peavad kehtestama uued maksud bensiini- ja diiselmootoriga sõiduautode süsinikdioksiidi heitkogustele. See aitaks autofirmade elektrisõidukitel turul paremini konkureerida," teatas The Wall Street Journal.

"Peame süsinikdioksiidi heitkoguseid rohkem maksustama," ütles Saksamaa autotootja Audi tegevjuht Markus Duesmann.

Audi omanikfirma Volkswagen nõuab samuti suuremat süsinikdioksiidi heitkoguste maksustamist.

"Saksamaa süsinikdioksiidi heitkoguste maks on liiga madal," ütles Volkswageni tegevjuht Herbert Diess.

Volkswagen kutsus üles samuti Euroopa Liitu kehtestama maksuvabastusi sõidukitele, mis töötavad biokütustel ja elektriga.

"Euroopa Liit kavandab juba eeskirju, mis piiravad heitkoguste kasutamist paljudes tööstusharudes. Sõiduautode, veoautode, lennukite kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine on EL-i heitkoguste strateegias kesksel kohal," teatas The Wall Street Journal.

Euroopa autotootjad tahavad tagasi teenida suuri investeeringuid, mis on tehtud elektrisõidukite tootmise arendamiseks.

Saksamaa autotootja Daimleri juhatuse liikme Markus Schäferi sõnul elektrisõidukite ostmine suureneb.

"Meil on kasumimarginaaliga hea lähtepunkt. Usume, et tulevik on elektriline ega klammerdu minevikku. Töötame püsikulude vähendamise nimel," ütles Schäfer.

Mitmed keskkonnaalased lobistid väidavad, et autofirmad soovivad suuremaid kütusemake, et tarbijad maksaksid kinni ülemineku elektrisõidukitele.

"Kütusemaksud ei pruugi olla parim vahend, et tarbijaid hakkaksid ostma elektrisõidukeid," ütles Brüsselis asuva keskkonnaalase lobitöögrupi analüütik William Todts