Verhofstadt, Zacarias ja Šuica: tulevik on sinu kätes

Ühiskondlikud, tehnoloogilised ja geopoliitilised muutused nõuavad, et me tegutseksime. Meil on valida, kas järgida või juhtida, kirjutavad Euroopa tuleviku konverentsi juhatuse kaaseesistujad Guy Verhofstadt, Ana Paula Zacarias ning Dubravka Šuica.

Ühe põlvkonna jooksul on tehnoloogia põhjalikult muutnud seda, kuidas me elame, töötame, poodleme, suhtleme ja omavahel ühenduses oleme. Vastavalt sellele on muutunud ka suhtumised ja ootused ning nüüd soovivad kodanikud, et neil oleks demokraatias suurem sõnaõigus ka pärast valimisi.

Seega peame ka läbi vaatama, kuidas me poliitikat teeme. Euroopa tuleviku teemaline konverents on meie vastus nendele muutustele ja märk uuest mõtteviisist EL-i tasandil.

Euroopa Parlamenti, nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindavate kaaseesistujatena kutsume me koos riikide parlamentide ning piirkondlike ja kohalike asutustega kodanikke kogu Euroopa Liidus üles oma häält kuuldavaks tegema. Konverentsil on kesksel kohal kodanike kaasamine ja nende mõjuvõimu suurendamine. See on nende tulevik, seega just nende konverents.

Suur osa sellest tulevikust on viimastel aastatel hägustunud. COVID-19 ja selle tagajärjed ei ole jätnud puutumata ühtegi inimest EL-is. Kodanikud tahavad teada, milline peaks olema vastupanuvõimelisem, jätkusuutlikum ja kaasavam majandus pärast pandeemiat.

Nad soovivad, et me oleksime paremini valmis tulema toime ühiste probleemidega, millega me eurooplastena silmitsi seisame, ning seisaksime oma väärtuste ja huvide eest.

Nad arutavad ja sõnastavad konkreetseid ettepanekuid, mis on konverentsi tulemuste jaoks otsustava tähtsusega. See on igaühe jaoks ainulaadne võimalus kujundada Euroopa tulevikku järgmistel aastakümnetel ja ka edaspidi.

Eelmisel kuul kirjutasid Euroopa Parlamendi president David Sassoli, Portugali peaminister Antonio Costa nõukogu eesistujariigi nimel ja komisjoni president Ursula von der Leyen alla ühisdeklaratsioonile Euroopa tuleviku teemalise konverentsi kohta ning käivitasid EL-i tasandil pretsedenditu aruteludemokraatia algatuse.

See iseenesest viitab uut tüüpi poliitikale, sest tegemist on esimese korraga, kui kolm EL-i institutsiooni pidasid vajalikuks tulla kokku riikide parlamentide, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste, sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna esindajatega tõeliselt ühise projekti raames.

Konverentsi juhtimine toimub kaasavuse, avatuse ja läbipaistvuse põhimõttel, mis näitab meile suunda kogu protsessi vältel. Ka on väga oluline jõuda nn vaikiva enamuseni, isegi kui nad on EL-i projekti suhtes kriitilised või skeptilised.

Kuidas on kodanikel võimalik osaleda? Esiteks saavad nad korraldada, registreerida ja jälgida üritusi, teha ettepanekuid ja vahetada mõtteid ning anda oma panuse aruteludesse mitmekeelse digitaalse platvormi kaudu, mille me äsja käivitasime

See on inimeste kaasamise peamine vahend. Ürituste korraldajad peavad nõustuma konverentsi hartaga, andes oma panuse konstruktiivselt ja hoidudes ebaseadusliku, vihakõnelise, tahtlikult vale või eksitava sisu jagamisest.

Tuginedes väljakujunenud arutelutavadele, keskendutakse platvormi aruteludes kümnele põhiteemale, mida on nimetatud ühisdeklaratsioonis: kliimamuutused ja keskkond, tervishoid, tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad, digiüleminek, väärtused ja õigused, õigusriik, julgeolek, ränne, haridus, kultuur, noored ja sport, EL maailmas, Euroopa demokraatia.

See loetelu ei ole ammendav. Inimesed saavad esitada ka oma ideid. Tõhus tagasisidemehhanism tagab, et platvormil arutatud ideede tulemusel tehakse konkreetseid soovitusi EL-i meetmete võtmiseks.

Lisaks sellele saavad kodanikud osaleda ka üleeuroopalistes kodanikekogudes. Need kogud koosnevad juhuslikult valitud kodanikest. Kogud ei sõltu erahuvidest ega poliitikast. Neis on esindatud eri geograafiline päritolu, sugu, vanus, sotsiaalmajanduslik taust ja haridustase.

Kogudes arutatakse ja esitatakse ideid ja poliitikasoovitusi, mida võetakse arvesse konverentsi täiskogu istungjärgul ja lõpuks lõpparuandes, mida omakorda võetakse arvesse EL-i tulevases poliitikakujundamises.

Ka eristub konverents selle poolest, et teadliku valikuna hoidutakse ettemääratud tulemustest, kuna sisukat arutelu ei ole võimalik alustada järeldustest. On neid, kes ei mõista, miks me ei ole eelnevalt põhiteemasid kindlaks määranud, kuid me jääme selles küsimuses otsusekindlaks.

"Kui poliitikud otsustaksid eelnevalt, kuhu me lõpuks välja jõudma peame, teeksime me Euroopa demokraatiale rohkem kahju kui siis, kui me midagi ei teeks."

Suunda saavad näidata ainult kodanikud. Oleme veendunud, et kui poliitikud otsustaksid eelnevalt, kuhu me lõpuks välja jõudma peame, teeksime me Euroopa demokraatiale rohkem kahju kui siis, kui me midagi ei teeks. Oleme täielikult pühendunud sellele, et võtta konkreetseid meetmeid, lähtudes kodanike soovitustest.

Konverents ei ole imerohi kõige vastu ja selle eesmärk ei ole asendada esindusdemokraatiat, vaid seda hoopis täiendada. Konverentsi lõpptulemus, mis põhineb kodanike panusel, esitatakse kolmele presidendile ametlikus aruandes 2022. aasta kevadel.

Kuid sellega meie töö ei peatu, sest EL-i poliitikud kasutavad seda oma tulevases poliitikakujundamises, muutes seeläbi meie demokraatia vastupidavamaks ja reageerimisvõimelisemaks. Kindlasti julgustame noori eurooplasi meiega suhtlema, kõne all on eelkõige nende tulevik.

Praegu on olukord tõesti teistsugune. Ühiskondlikud, tehnoloogilised ja geopoliitilised muutused nõuavad, et me tegutseksime. Meil on valida, kas järgida või juhtida. Loodame, et aja möödudes peavad inimesed seda hetkeks, mil Euroopa Liit näitas üles julgust ja uuendusmeelsust, vastates kodanike nõudmistele.

Käes on otsustav hetk Euroopa demokraatia ajaloos, mis toob Euroopa kodanikud otseselt EL-i poliitikakujundamise keskmesse. Igaühel meist on selles ühises ettevõtmises oma roll.

Tulevik on sinu kätes. Tee oma hääl kuuldavaks.

Guy Verhofstadt on Euroopa Parlamendi liige, Ana Paula Zacarias on eesistujariigi Portugali EL-i küsimuste eest vastutav riigisekretär ja Dubravka Šuica on Euroopa Komisjoni demokraatia ja demograafiaküsimuste asepresident.