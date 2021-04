Biden lükkab edasi riiki lubatavate põgenike arvu järsu suurendamise

Bideni administratsioon oli hiljuti teatanud, et soovib igal aastal Ühendriikidesse lubada umbes 60 000 inimest.

Selle asemel säilita Biden oma eelkäija Donald Trumpi sätestatud range piirmäära, et saaks programmi ümber korraldada ja tegelda pandeemiast tingitud komplikatsioonidega, ütles anonüümsust palunud ametnik.

Ta ei nimetanud kuupäeva, millal uksed põgenikele laiemalt avatakse, kuid andis märku, et mitte lähiajal.

Trumpi administratsiooni jäetud "vastuvõtusüsteem on veel enam rikutud, kui arvasime. See vajab kapitaalset ümberkorraldamist, et naasta numbriteni, millele oleme pühendunud", ütles ametnik, kelle sõnul asjaga tegeldakse ja järgnevatel aastatel arvu suurendatakse.

Uus poliitika tähistab kannapööret Bideni administratsiooni lubaduses lasta riiki aastas 62 500 pagulast.

Senati demokraadist väliskomitee juht Bob Menendez kritiseeris teravalt Valget Maja, öeldes, et see pole üksnes külmutanud riiki lubatud pagulaste arvu, vaid "takistanud välisministeeriumil ka vastu võtmast juba kontrollitud põgenikke, kes praegu süsteemis ootavad".

Bidenile saadetud kirjas nimetas Menendez 15 000 "kohutavalt madalaks" arvuks.

"Ajal, mil oleme silmitsi ajaloo suurima üleilmse pagulaskriisiga, kus kogu maailmas on 29,6 miljonit põgenikku, on ümberasustamine kriitiliselt tähtis tööriist kaitse pakkumisel neile, kes tagakiusamise eest põgenevad," kirjutas ta.

USA-d on Bideni ametiaja alguses tabanud väga suur ebaseaduslik sisseränne üle lõunapiiri, mille tõkestamisel Donald Trumpi administratsioon edukas oli.