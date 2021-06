Leedu piirivalve tabas veel 36 ebaseaduslikku sisserändajat

Teisipäeva hommikul võeti Šalcininkai kandis kinni 12 Valgevenest tulnud dokumentideta inimest. Üks neist oli türklane, ülejäänud iraaklased. Kõik nad palusid Leedust varjupaika.

Kolmapäeva hommikul saadi Varena kandis kätte kümme sisserändajat, kes olid just äsja piiri ületanud. Nende päritolu tuvastatakse.

Vee 12 Valgevenest tulnud dokumentideta inimest saadi kätte kolmapäeval Lazdijai rajoonis. Esialgsetel andmetel on tegu tadžikkide ja tšetšeenidega.

Sel aastal on üritanud Leetu pääseda 636 rändlast. See on kaheksa korda rohkem, kui kogu 2020. aastal kokku.