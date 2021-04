USA ja Hiina lubavad koos kliimakriisiga tegeleda

USA ja Hiina kliimasaadikud lubasid, et võitlevad koos kliimamuutustega.

Hiina kliimasaadik Xie Zhenhua ja tema USA kolleeg John Kerry pidasid sel nädalal Shanghais mitu kohtumist. Nad lubasid mõlemad astuda konkreetseid samme süsihappegaasi vähendamiseks, vahendas BBC.

"Ühendriigid ja Hiina on pühendunud koostööle teineteisega ning teiste riikidega, et võidelda kliimakriisiga, mis nõuab tõsist ja kiiret sekkumist," seisis ühisavalduses.

Nad lisasid, et mõlemad riigid jätkavad arutelusid konkreetsete tegevuste üle 2020. aastatel, et vähendada heitmeid selleks, et Pariisi kliimaleppes seatud temperatuuri tõusu piir saavutada.

USA ja Hiina lubasid ka rahaliselt aidata ka arenguriikide üleminekut madala süsinikdioksiidiheitega energiale.

USA president Joe Biden peab eeloleval nädalal virtuaalse kliimatippkohtumise. Ei ole teada, kas sellel osaleb ka Hiina president Xi Jinping, kuid Peking on teatanud, et ootab tippkohtumist.