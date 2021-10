Hiina kommunistlik partei käskis riigis suurendada söetootmist

Hiina kommunistlik partei käskis riigi söefirmadel tootmist kiiresti suurendada. Riiki räsib energiakriis ja hulk tehaseid on suletud.

Partei ametnikud käskisid Sise-Mongoolia söekaevandustel tootmist suurendada 100 miljoni tonni võrra. Sise-Mongoolias asub Hiina suurim söetootmispiirkond.

Hiljuti peatasid elektripuuduse tõttu tegevuse hulk Hiina kõrgtehnoloogilisi tehaseid. Kirde-Hiinas on elektrikatkestuste tõttu paljud majapidamised pimedad, vahendas Financial Times.

"Hiina peab söe kasutamist tasakaalustama, võimud peavad tagama elektriga varustatuse, kuid samas tahavad nad vähendada heitkoguseid," ütles energiafirma Wood Mackenzie konsultatnt Gavin Thompson.

"Lühiajaline reaalsus on see, et Hiina peab suurendama söetootmist," lisas Thompson.

2020. aastal ulatus Hiina söetoodang 3,9 miljardi tonnini. President Xi Jinping on pälvinud rahvusvahelise tunnustuse, kuna lubas, et Hiina saavutab 2060. aastaks süsinikuneutraalsuse.

Hiina kompartei blokeeris eelmisel aastal Austraalias kaevandatud kivisöe sisseveo, kuid oktoobri alguses hakati Austraalia kivisütt uuesti riigis tarbima.

Elektripuudus pidurdab Hiina majanduskasvu. Investeerimispank Goldman Sachs kärpis eelmisel nädalal Hiina 2021. aasta kasvuprognoosi 8,2 protsendilt 7,8 protsendile.