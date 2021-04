Kongressisaadik: Kerry ligipääs riigisaladustele tuleb tühistada

"Iraani välisminister Mohammad Javiv Zarif väitis, et Kerry ütles talle, et Iisrael on rünnanud Iraani varasid Süürias vähemalt 200 korda," teatas The Hill.

Mitmed vabariiklased nõuavad Kerry tagandamist.

Biggs palus oma kirjas Bidenile tühistada Kerry ligipääs riigisaladustele.

"Kui Kerry edastas Iraanile tundlikku teavet Iisraeli tegevuse kohta Süürias, siis õõnestas ta sõpra ja toetas vaenlast. Parimal juhul oleks selline käitumine põlastusväärne, halvimal juhul oleks see riigireetmine," kirjutas Biggs.

"Iraan on maailmas juhtiv terrorismi toetaja," lisas Biggs.

Bideni administratsioon kaitseb Kerryt. Valge Maja teatel arutas Kerry Iraaniga laialt tuntud fakte.

Kerry ise väidab samuti, et ta pole Iisraeli saladusi kunagi paljastanud.

Kerry on endine USA välisminister.