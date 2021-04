Iduettevõtlus muutub Eesti majanduses üha olulisemaks panustajaks

Enam kui viis aastat tagasi alustatud Veriff pakub näotuvastusteenust. Nagu näitab koroonaeg, on vajadus kontaktivabale näotuvastusele nii pankades ja ametiasutustes maailmas väga suur. Seetõttu on Veriffi kasv olnud tormiline, vahendas "AK. Nädal".

"Tänaseks päevaks me suudame tuvastada juba üle 9200 riiklikult väljastatud dokumendi üle 190 riigis, et meie suurimaks turuks on ja kiiremini kasvavaks turuks on Ameerika Ühendriigid," rääkis Veriffi asutaja Kaarel Kotkas.

"Mida rohkem on tähtsamaid tooteid ja teenuseid läheb internetti, seda rohkem me pea looma ikkagi usaldusväärsust ja selleks et usaldada, pead ikkagi teadma kes on selle konkreetse kasuajanime taga," sõnas Kotkas.

Investorid olid valmis ettevõttesse kaasama täiendavalt 58 miljonit eurot. Veriffi Eesti üksustes töötab üle 250 inimese, lähiaastal on kavas värvata veel 150 inimest. Veriff on aga välja kasvanud iduettevõttest. Kümnekonna aasta eest, mil idufirmad Eestis alguse said, võisid paljud arvata, et infotehnoloogias luuakse mõttetult pusivaid pisifirmasid, millest kunagi asja ei saa. Kui tegelikult on risti vastupidi - idufirmad luuakse kindlate probleemide lahendamiseks.

"Hästi tähtis tehnoloogia maailmas ja idusektoris on tegelikult võtta üks probleem, lahendada seda kümme korda paremini, kui seda on varem tehtud ja siis võtta omale globaalne turg," rääkis Kotkas.

Alustavatele idufirmadele pangad tihtilugu laenu ei anna. Siin on abi äriinglitest, kes on nõus rahaliselt ja nõuga potentsiaalseid iduettevõtteid toetama. Riskiinvesteeringute fondi Superangel partner Veljo Otsason on olnud ka Veriffi sünni ehk Superangeli esimese investeeringu juures.

"Ma arvan küll, et meil on põhjus rahul olla, meie investoritel on põhjus rahul olla," märkis ta. Superangeli portfellifirmad on teinud kolme aastaga 37 investeeringut.

"Maailmas on tegelikult Eestil väga hea maine. Eesti peetakse Euroopa Silicon Valleyks praegu, et see kõik aitab ettevõttel kasvada, raha kaasata, väga paljud välisfondid on Eesti ettevõtetest huvitatud," sõnas Otsason.

Kaasatud raha on kasvatanud mõned ettevõtted väga suurteks

"Eestis on viis ükssarvikut ehk iduettevõtet, mille väärtus ületab maagilise miljardi dollari piiri. Elanike arvult on Eesti sellega maailmas esikohal," rääkis Otsason.

Üksarvikud on Skype, Playtech, Wise, Bolt ja Pipedrive. Viimane jõudis sellesse tippseltskonda eelmisel aastal, kui müüs enamusosaluse investeerimisfirmale Vista. Pipedrive pakub müügi- ja kliendihaldustarkvara juba praegu 95 000 ettevõttele 150 riigis.

Suuremate eesmärkide tõttu kasvab Pipedrive töötajaskond tänavu 700 inimeselt tuhandeni. Kuid osaluse müügist saadud raha jõuab suures osas tagasi Eestisse ja otsib siin uusi investeerimisvõimalusi ning aitab kindlasti ka uusi idufirmasid luua.

Kõige rohkem uusi Eesti iduettevõtteid sünnib Tehnopoli Startup Inkubaatoris. Selles Eesti suurimas varajase faasi toetusprogrammis saavutab iduettevõte kuus kuud kestva inkubatsiooni raames investorvalmiduse. Tehnopoli inkubaatorist on võrsunud aastate jooksul 350 ettevõtet. Huvi inkubaatorisse kandideerimise vastu on väga suur.

Võimalus jõuda globaalsele turule on teinud iduettevõtlusest Eesti kõige kiiremini kasvava majandusharu. Mullu suurenes sektori koondkäive 43 protsenti ja investeeringud rekordiliselt 440 miljoni euro võrra. Iduettevõtluses töötab 8000 inimest.

"Kindlasti kohe ei ole see selle sektori ambitsiooni lagi. Kui me täna sektorina panustame circa kolme protsendi ulatuses SKP-sse, siis lähikümnendite perspektiivis peaks maht olema circa kümme korda kõrgem," rääkis Tehnopoli Startup Inkubaatori juht Kadri Tammai. Riigi töötlev tööstus annab võrdluseks 14 protsenti SKP-st.