Koolivaheajal kasvab uute viirustüvede riiki toomise oht

Seoses üldhariduskoolides algava koolivaheajaga on oht viiruse leviku kasvuks ja uute viirustüvede maale toomiseks. Kuna peale eelmisi koolivaheaegu on nakatumiste arv kasvanud, tasuks reisimisest hoiduda või koju naastes kindlasti testima minna.

"Tihtipeale tuuakse sisse välismaalt just neid uusi nakkusohtlikumaid või muul viisil ohtlikumaid viirusetüvesid. Siin kindlasti paneme südamele kõigile eesti inimestele teha terviseteadlikke vastutustundlikke valikuid, et me ei peaks neid piiranguid koolivaheajal tehtud valikute tõttu kauem hoidma kui muidu oleks vajalik," sõnas tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Lõuna-Aafrika Vabariigi tüvi on Eestis hetkel küll kontrolli all, kuid kuna olemasolevad vaktsiinid on selle vastu vähem tõhusad, ei tohi valvsust kaotada.

"On teatud märgid, kahtlustused, uuringud, mis näitavad, et see tüvi põgeneb meie immuunsüsteemi vastu natukene paremini. Kindlasti vaktsiin aitab märkimisväärselt ka selle tüve vastu, aga mitte nii tõhusalt nagu hariliku või inglise tüve vastu," rääkis Tartu Ülikooli molekulaarviroloog Aare Abroi.

Abroi soovitab kindlasti ühe vaktsiinisüstiga vaktsineerida ka neil, kes haiguse läbi põdenud.

"Täiendav vaktsiin tõstab antikehade taset 10 korda, et see on täiesti märkimisväärne. Kui muidu ainult läbipõdemisega on see kaitse uute tüvede vastu – eriti LAV-i vastu – natukene selline kahtlane, siis kui on läbipõetud ja saadud ka vaktsiin, siis on see hoopis kindlam," sõnas Abroi.

Suurbritannia ja Saksamaa on alustanud vaktsiinide ristkasutamisega katsetamist. Sellekohased ohutuse uuringud pole aga Abroi sõnul piisavad.

"Kui mõelda selle tekkiva immuunvastuse peale, siis võib isegi osutuda, et kahe erinevaga tuleb lõppkokkuvõttes tõhusam või mitmekesisem see immuunvastus, aga need on puhtalt oletuslikud," lisas Abroi.

Kiige sõnul ootab riik enne mustrite muutmist ära teiste riikide nagu Suurbritannia ja Saksamaa kogemused. "Valdav osa EL-i liike, nii ka Eesti soovitab kõigil inimestel, kes on alustanud vaktsineerimiskuuri, see kuur ka lõpetada sama vaktsiiniga," sõnas minister.

Sügiseks peaks 70 protsenti kogu eesti elanikkonnast saama kahe doosiga vaktsineeritud ning Kiige sõnul pole selle aasta jooksul vaja kellelgi teist vaktsineerimiskuuri alustada. Küll aga arutletakse kolmanda vaktsiinisüsti vajaduse üle uute tüvede laialdase leviku korral.