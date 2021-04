Vaata enne tele-eetrit: Neeme Raua dokumentaal vaktsiinivõitlusest

Neeme Raud on valmis saanud dokumentaalsaate "Vaktsiin – uus maailmavaluuta", mis analüüsib teaduse-äri-poliitika kolmnurga erinevaid tahke koroonaviiruse vaktsiinide taustal. ERR-i portaalis saab saadet juba enne tele-eetrit vaadata, ETV-s on saade kavas esmaspäeva õhtul.

Kui palju maksab üks inimelu? Aga miljard elu? Ja mida teha, kui lähteülesanne on päästa mitte üks, vaid miljonid ja miljonid pandeemia käest. Ravim või vaktsiin, vastavad teadlased.

Kuna COVID-i puhul oli selge, et ravimini jõudmine on keerulisem, pöördus peatähelepanu vaktsiinidele. Mullu kevadel ennustati, et vaktsiinide laialdasema kättesaadavuseni kulub poolteist aastat, ent maailma esimese vaktsiini, Sputnik V kiitis Venemaa kiirkorras, ilma põhjalike uuringuteta heaks juba augustis. Aasta lõpuks oli vaktsiine, mis ka katsed edukalt läbinud, juba ridamisi.

Farmaatsiaäri oli enam kui ülesannete kõrgusel, sedastas ärileht Wall Street Journal, leides, et 2021. aasta Nobeli rahupreemiale peaks esitama just maailma ravimitööstuse. Kuid siis sekkusid ülemaailmsesse päästeoperatsiooni poliitikud ja vaktsiinidest sai kevadeks 2021 maailmaturul uus valuuta.

Saate autor on Neeme Raud, režissöör Marek Miil.

ETV-s näeb saadet esmaspäeva õhtul algusega kell 22.15.