Venemaal on koroona vastu vaktsineeritud 10 protsenti elanikest

Venemaal on täielikult koroonaviiruse vastu vaktsineeritud umbes 10 protsenti elanikkonnast, ütles riigi tervishoiuministeeriumi juures tegutseva Gamaleja keskuse laborijuht neljapäeval.

"Kahjuks ei ole me vaktsineerituse ulatuselt maailmas esirinnas, [vaktsineerimise] dünaamika on võrreldes teiste riikidega üsna madal. Tänaseks on meil täielikult vaktsineeritud umbes 10 protsenti kodanikest," rääkis keskuse patogeensete mikroorganismide labori juhataja Vladimir Guštšin Moskvas peetud tervishoiuteemalisel kongressil.

Ta rõhutas, et vaktsineerimise liidrid - Iisrael, Ühendkuningriik ja USA - on vaktsineerinud juba üle poole elankkonnast, ning neis on järsult vähenenud uute koroonaviirusega nakatumiste ja COVID-19 tõttu surnud inimeste arv.

"See tähendab, et massivaktsineerimise programm täidab oma eesmärki. Tuleb edasi töötada, et vähendada haigestumist ja suremust," tõdes Guštšin.

Vene tervishoiuminister Mihhail Muraško teatas neljapäeval, et Venemaal on esimese vaktsiinidoosi saanud umbes 17 miljonit inimest. Venemaal elab umbes 145 miljonit inimest.

Elanike massivaktsineerimine algas Venemaal 18. jaanuaril. Algselt kasutati vaktsineerimiseks Gamaleja instituudis väljatöötatud vaktsiini Sputnik V, aprillis lisandus Venemaa tarbijakaitseameti keskuses Vektor väljatöötatud vaktsiin EpiVakKorona ning peagi tuleb kasutusse ka Tšumakovi uurimisistituudis väljatöötatud vaktsiin KoviVak.

Venemaa võimud teatasid neljapäeval, et riigis on koroonapandeemia algusest alates olnud 600 000 raskekujuliselt kulgenud koroonajuhtumit, haiguse tõttu on surnud 120 000 inimest. Haigusest on paranenud 4,65 miljonit inimest.