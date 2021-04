Sotsid protestivad riiklike kultuuriehitiste salajase valiku vastu

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon läkitas kultuurikomisjoni esimehele Aadu Mustale protestikirja, milles juhitakse tähelepanu kavandatavale seaduserikkumisele kultuuriehitiste otsuse eelnõu ettevalmistamisel.

"Riigikogu kodu- ja töökorra seadus sätestab, et sõnavõtja seisukohad refereeritakse ning hääletamistulemused kantakse protokolli nimeliselt. Normi kehtestades põhjendati seda, et nii on "edaspidi avalikkusel võimalik täpsemalt teada saada, mida keegi komisjoni liikmetest arvas ning kuidas hääletas." Soov oli suurendada riigikogu avatust ja komisjonide istungite läbipaistvust," märkis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar.

"Seega on komisjoni plaan otsustada kultuuriehitiste pingerida sajalase hääletuse teel vastuolus seadusega, kuna ei võimalda märkida protokolli nimelist hääletustulemust," lisas Saar.

Sotsiaaldemokraadid leiavad, et kultuuriobjektide valik on nii oluline küsimus, et see peaks toimuma avalikult.

Aadu Must: hääletuse läbiviimise vorm ei ole veel otsustatud

Kultuurikomisjoni juht Aadu Must (KE) ütles, et palus esmaspäevase päeva jooksul komisjoni liikmete arvamusi, kuidas teisipäeval toimuv hääletus läbi viia ning see, kas see toimub salajasel hääletusel või avalikult selgub teisipäevase komisjoni istungi alguses.

"Praegu on niimoodi, et komisjon peaks kujundama välja mingi vähegi konsensusele läheneva seisukoha ja pärast seda kui on seisukohad teada toimub ametlik hääletus. Kujuneb otsus, hääletatakse läbi ja seal ei saa mitte midagi salajast olla, see on nimeline ja kõik on protokollis sees. Aga see, mis seal enne tehakse, kas tehakse iludusvõistlusi või trikoovoore, ei ole paigas," lausus Must.

Must märkis, et temal endal puudub seisukoht selle kohta, kas teha salajane või avalik hääletus.

Tänaseks on sõelale jäänud 11 riiklikult tähtsat kultuuriehitist, mille seast tehakse lõplik valik. Lõppvooru jõudsid Anu Raua keskus, Arvo Pärdi nimeline muusikamaja, Helioru kontserdimaja, Kahni keskus, Narva Kreenholmi kultuurikvartal Manufaktuur, Pärnu kunstihoone, rahvusooperi praeguse hoone juurdeehitus, Saaremaa Muuseum, Tallinna filmilinnak, Tartu südalinna kultuurikeskus ning teadus- ja tehnikakeskus NOBE.