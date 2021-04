Uute autode põud on kergitanud järelturu hindu

Autoturg on pärast koroonakriisi jõudsalt taastunud. Probleemiks on pigem see, et uusi autosid ei tule tehastest piisava kiirusega peale ning uue auto ooteaeg on veninud varasemast tublisti pikemaks.

See on omakorda tõstnud nõudlust pruugitud masinate järele ja tekitanud järelturul hinnatõusu.

Automüüjad tunnistavad, et turg on taastunud üllatavalt kiiresti.

"AMTEL andis prognoosi, et 10-15 protsenti tõusu tuleb sel aastal võrreldes eelmise aastaga. Arvestatud on, et kriis võib pikeneda ja et tulevad tagasilöögid," kommenteeris AMTEL-i tegevjuht Arno Sillat.

Amservi juhatuse liige Margus Nõmmik tõdeb, et märtsikuu oli väga hea ja ka aprill on alanud optimistlikult. Ostjal tuleb aga uut autot varasemast kauem oodata.

"See aeg, kus laoplatsid olid tulvil ja autod olid kohe võtta, on möödas. Tootjad ei saa allhankijate käest detaile kätte. Samuti olid tootjad mitte nii optimistlikud turu taastumise suhtes. Praegu pole tootmismahud sellised, et tagada kõigile jätkuvust," kommenteeris Amserv Auto juhatuse liige Margus Nõmmik.

Praegu esindusest uut autot ostes saab selle kätte paremal juhul suve teises pooles. On autosid, mida saab kätte aasta teises pooles, aga on ka mudeleid, mida peab ootama järgmise aastani.

Kes nii kaua oodata ei malda, pöörab pilgu kasutatud autode järelturule.

"Puudujääk lahendatakse vähekasutatud autodega. Kuni viis aastat, kus on garantii peal, kus läbisõit õige," ütles Sillat.

"Praegu meil on kasutataud autodest puudus. Turul ei ole piisavalt autosid ja kui vaatame ka enda müüke, siis ladu on väiksem kui tahaksime, et suudaksime tavapärast müügiarvu hoida," lisas Nõmmik.

See on omakorda toonud kaasa järelturu hinnatõusu, mis ulatub Nõmmiku sõnul 10-15 protsendini.