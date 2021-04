Piirangud võivad väheneda esmalt väliüritustele ja koolidele

Tervise- ja tööminister Tanel Kiikpeab piirangute leevendamist mõistlikuks, sest selle nimel on pingutatud. Viiruse levik on püsinud languses ning väheneb ka koroonahaigete arv haiglates.

"Loomulikult ei saa avamised toimuda üleöö, ei saa toimuda kõik korraga. Meil tuleb järk-järgult leevendada. Mõistlik on alustada välitingimustes toimuvatest üritustest ja tegevustest, samaoodi ka haridusvaldkonnas teatavaid leevendusi teha, sest me teame, et haridusvaldkonna piirangud on raske mõjuga," kommenteeris Kiik.

Millal võiks taasavada kauplused, kinod, teatrid, spaad, ei osanud Kiik veel prognoosida. Tema hinnangul on ka siin järk-järgulised avamised võimalikud, kui järgida kindlaid reegüleid.

"Arusaadavalt on see ootus väga suur. Me peame vaatama, mis on nende avamiste mõju. Ehk et kui me liiga palju korraga ühiskonda taasavame, kontaktide arvu suurendame, siis kui palju võib see suurendada viiruse leviku kasvu ja halvemal juhul tekitada olukorra, kus me peame juba tehtud leevendusi taas tagasi pöörama?" juhtis Kiik tähelepanu.

Valitsus kuulab enne otsustamist ka teadunõukoja soovitusi. Nõukoja juht Irja Lutsar ütles pärast nõukoja koosolekut, et ka nende hinnangul võiksid mõned leevendused kõne alla tulla. Samas tuleb tema sõnul olla ettevaatlik.

"Haridus on nüüd üks esimesi. Kas terve haridus ja kas igal pool saab lahti teha, see on omaette küsimus, aga võib-olla haridusest võiks alustada ja me natuke ka kategoriseerisime neid tegevusi: tegevused, mis toimuvad õues, on ohutumad kui tegevused, mis toimuvad siseruumides," ütles Lutsar. "Me kuupäevi ei soovitanud, aga niisugune etapiviisiline avamine, seda küll soovitasime."

Eelmisel nädalal arutas valitsus piirangute leevendamist, kuid otsuseid ei teinud. Peaminister Kaja Kallas ütles siis, et piirangute leevendamiseks on vaja kindel olla nakatumisnäitajate püsivas languses.