Kinniolek pole kauplustele suurt laojääki tekitanud

Kõik kauplused avatakse taas 3. maist, kuid kehtima jääb nõue, et ruumi täituvus võib olla kuni 25 protsenti. Piirangute ajal müügimahud küll langesid, kuid kaupmehed kinnitavad, et suurt laojääki ei tekkinud ja suuri soodusmüüke oodata pole.

Kuna kõik poed peale esmatarbekaupluste on 3. maini poolteist kuud suletud, mõjutavad piirangud kauplusi märkimisväärselt. Ligi 30 ABC Kinga, Shu ja I.L.U. kaupluse juht Anne-Liis Ostov ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kuigi neil toimis ka e-müük, ei anna seda avatud kauplustega võrrelda.

"E-poed toimivad ka kõikides poodides, aga see annab tööd praegu kolmele poele, kus komplekteerimine toimub. Kui rääkida just moekaubanduse poole pealt, siis jalats on kindlasti üks väga kriitiline asi, mida ikkagi e-poest on osadel inimestel väga keeruline osta. Vajadus kliendil poodi tulla on väga suur olemas," rääkis Ostov.

Piirangute tõttu jäi nii eelmisel aastal kui ka tänavu moekaubanduse kõige magusam varakevadine müügiaeg vahele, ütles Ostov.

Võrreldes eelmise aastaga on tänavu kinni ka ehituspoed. "Piirangute jõustumisel me suunasime kliendid e-poodi ja drive-ini. Mõistagi see ei kompenseeri tavakaupluse müüki, käive langes umbes 30 protsenti," ütles Ehituse ABC müügi- ja turundusdirektor Margo Pruunlep.

Kevadhooajal suureneb tavaliselt ka jalgrataste müük. Kuna tänavune kevad on hiline, siis rattamüüjad müügilangusest pääsesid ja tööd andsid e-tellimused.

"Meie logistikutel läheb elu lihtsamaks, sest enamik Eestist siiski tellis ratta kastis, mis tähendab, et logisikute koormus tõusis hüppeliselt, müügiinimestel natukene langes," selgitas Velomarket.ee poejuhataja Edit Kauts.

Eelmise aasta piirangu järel suurenes esimestel päevadel kaupluste külastatavus märgatavalt, kuid sellegi poolest suudeti täituvusreeglitest kinni pidada, ütles Ostov. Pruunlepa hinnangul võib mais ehituspoodidesse oodata eelkõige aiandushuvilisi.

Piirangute tõttu poodidesse seisma jäänud kaupa aga eriti ei ole, seetõttu odavmüüke oodata ei tasu, ütles Ostov.

"Ma ise küll arvan, et väga sügavaid allahindlusi maikuus ei ole tulemas. Eks kevadhooaeg lõpeb nagu tavaliselt juulis-augustis, siis on ikka jälle hinnad soodsad."

Odavaid pakkumisi ei tule ka ehituspoodidesse, kus kaup on läinud toodete vähesuse tõttu viimasel ajal kallimaks.

"Pigem mais ilmselt juhtub see, et kõik üritavad ennast võimalikult nähtavaks teha ja see võib tähendada pakkumiste üleküllust. Tooted kipuvad lõppema, kuivõrd tootjad ja hankijad ei suuda tarnida enam. Kas just puudu, aga on märgata hinnatõuse ja mingites kaupades ka defitsiiti," rääkis Pruunlep.