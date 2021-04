Soomes avanesid söögikohad pärast 1,5-kuulist sunnitud pausi

Helsingi südalinnas asuv Ekbergi kohvik tegi uksed, õigemini terrassi lahti juba enne kella kaheksat hommikul. Sisuliselt kohe olid kohal ka esimesed kliendid.

Tavaoludes neli-viis korda nädalas väljas sööma harjunud abielupaar oli restoranide avamist pikisilmi oodanud.

"Lõpuks väljas süüa on värskendav," kiitis Davide. "Suurepärane tunne on

siin istuda ja hommikust süüa."

"Itaalias on kõik restoranid üle kuue kuu kinni olnud, nii et siin väljas söömine on nagu unelm," kiitis ka ta kaasa Michaela.

Kohvikud, restoranid ja baarid suleti valitsuse otsusega märtsi algul viieteistkümnes Soome maakonnas. 11 rahvarikkamas maakonnas Soome lõuna- ja lääneosas tohivad need nüüdki lahti olla vaid piiratud ajal.

Alkoholi müük on lubatud kell 7 - 17, baarid suletakse kell 18 ning kohvikud ja restoranid kell 19.

"Piirangud on päris ranged, see on väljakutse. Kõige tähtsam on, et kliendid kõigest hoolimata kohale tulevad," ütles kohviku Ekberg tegevjuht Saila Vuori.

Klientide tulekut pidurdab esialgu tõsiasi, et paljud linnasüdames töötanud inimesed teevad endiselt kaugtööd. Nii et neil, kes tulevad, pole kuigi pikk maa tulla.

"Ma elan samas majas. See, et istun siin alati, kui aega jagub, kuulub mu igapäevase elu juurde," kommenteeris Helsingi elanik Anna Kyyhkynen.

"Alati on tore, kui saab lõunatada mujal kui enda köögis," lisas tema kaaslinlane Tuomas Kantelinen.

Osa Soome baaridest ja restoranidest on otsustanud aga uksed jätkuvalt kinni hoida ning alustada tööd alles siis, kui rangetest lahtiolekuaegadest loobutakse.

Praegu kehtiva seaduse järgi jätkuvad piirangud juuni lõpuni.