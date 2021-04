Soome jätkab pendelrände piiramist vähemalt mai lõpuni

Soome valitsus arutab piiriületuskorda oma tänasel istungil. Selle päevakorras on siseministeeriumi ettepanek jätkata seniseid riiki sisenemise piiranguid ja piirikontrolli.

"Piirikontrolli ja piiranguid Euroopa Liidu sisepiiridel on võimalik pikendada kuni 30 päeva korraga. Meie ettepanek on pikendada maksimummäära võrra," kinnitas ERR-ile Soome siseministeeriumi õigusnõunik Anne Ihanus.

Kuna valitsuses piiriületamise piiramise osas lahkhelisid ei ole, võetakse vastav otsus täna ülisuure tõenäosusega ka vastu.

Soome siseminister Maria Ohisalo märkis eile, et piiriületuse piirangutest kavatsetakse loobuda "mais-juunis". Alustatakse aga Soome ja Rootsi ning Soome ja Norra vahelisest maismaapiirist. Alles seejärel lubatakse tööränne.

Praegu kehtivate piirangute järgi on Eestist Soome võimalik sõita vaid teatud elualade esindajatel, Soome elanikel ning lähisugulaste külastajatel.

Kolme kuu möödudes tuleb elamisõigus registreerida

Soome keelas tööreisid teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest jaanuari lõpus koroonaviiruse leviku tõttu muu hulgas Eestis ja Rootsis.

See tähendas paljude varem üle Soome lahe pendeldanud inimeste jaoks valikut, kas jääda Soome tööle või koju Eestisse.

Need, kes jäid, on olnud Soomes varsti kolm kuud. Soomest lahkuda on neil kogu aeg võimalik olnud, kuid tagasi nad piirangute kehtides enam ei saa, kui neil pole registreeritud Soome elamisõigus.

Samas tekib elamisõiguse registreerimise kohustus nagunii. Teises Euroopa Liidu liikmesriigis on nimelt võimalik viibida maksimaalselt kolm kuud, seejärel tuleb elamisõigus ametlikult registreerida.