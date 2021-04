Lutsar: piirangute leevendamist tuleks alustada algkoolidest ja liikuda sealt etapi kaupa edasi

Valitsust nõustava teadusnõukoja juht Irja Lutsar ütles, et teadusnõukoda soovitab valitsusel alustada piirangute leevendamist algkoolidest ja välitreeningutest ning liikuda sealt etapi kaupa edasi, et mitte korraga liiga paljude avamistega suurendada taas nakatumist riigis.

Lutsar rääkis teisipäeva hommikul "Terevisioonis", et teadusnõukoda arutas esmaspäeva õhtul olukorda ja seda, kas võib üldse leevenduste peale minna. Lutsar nentis, et Eesti nakatumiskordaja R on pikalt püsinud tasemel 0,83-0,85 ja see ei tohiks uuesti tõusta üle 1, mistõttu kõik teadusnõukoja liikmed nentisid, et krediit pole väga suur.

"Sellest lähtuvalt on meil krediiti 0,2 ringis. Erinevad maatriksid näitavad, kui palju mingi tegevus tõstab R-i. Mingeid leevendusi võib teha. Nagu ma ka varem olen öelnud, siis leevendused saaksid olla ennekõike lapsed ja haridus, mis on meie tulevik ja mis on olnud pikalt distantsõppel. Ehk mingil määral võiks koole avada, aga kas kõik ja täies mahus, see ilmselt ei tule kohe kõne alla."

Lutsar täpsustas, et alustada tuleks algklassidest ja samuti võiks lubada selliseid tegevusi, mida saab õues teha. Näiteks välitreeninguid normaalse suurusega gruppides.

"Aga see avamine peaks olema ikkagi etapiviisiline. Nende vahel peaksid olema vahed. Kui eelmine etapp läheb viltu, siis tuleks avamistele pidurit peale tõmmata."

Koolide avamine suurendab ECDC maatriksi järgi inimeste kontakte ca 21 protsenti, mistõttu mingi täiendava tegevuse avamine krediidi sisse ei mahuks. Eesti nakatumisnumbrid küll langevad, aga kuna me oleme tulnud väga kõrgelt tasemelt, siis on need numbrid endiselt väga kõrged. Viimase seitsme päeva nakatumisnäitaja on näiteks 400 juures.

Lutsar tunnistas, et väga palju sõltub koolide avamise järel toimuv sellest, kuidas käituvad need inimesed, kes käisid perega koolivaheajal välisreisil.

"Mida me kardame, on uute viirusevariantide sissetoomine. Ühendkuningriigi varianti meil karta pole vaja, sest see on niigi populatsioonis valdav. Aga LAV-i varianti on meil vähe ja Brasiilia oma pole üldse ning India variandist ei tea me veel väga palju."

Igal juhul peaksid kõik välisreisilt tulijad tegema lennujaamas testi, sealhulgas lapsed, märkis Lutsar.

"Testi peaks tegema ka need, kes on vaktsineeritud, sest ka nemad täiesti kaitstud pole. Kui test on negatiivne, siis saab eluga edasi minna. Kui positiivne ja tegemist ohtliku variandiga, siis peab vastavalt terviseameti juhistele käituma. Kui tullakse pühapäeval reisilt, siis esmaspäeval last kooli saata ei tohiks."

Rääkides muude piirangute leevendamisest, näiteks kohvikute ja nende välialade avamisest, ütles Lutsar, et teadusnõukoda ei tee ühtegi otsust, sest neid teeb valitsus.

"Me esialgu pakume välitegevuste juures alustada etapiliselt. Ehk alustada vähemohtlike tegevustega, nagu välitreeningud väiksemates gruppides. Või normaalse suurusega, sest ega väga väikestes ka ei saa."

Kultuuri avamisest rääkides ütles Lutsar, et teadusnõukoja avamiste nimekirjas on kõrgel kohal muuseumid ja näitused, kuid teadusnõukoda ei soovita neid avada kohe koos algkoolidega.

"Aga kindlasti on muuseumid ja näitused oluliselt turvalisemad kohad kui näiteks rock-kontserdid," nentis Lutsar.