Kätlin Joala: kas Euroopa on valmis rääkima meditsiinitoodete piirhindadest?

Kui vaktsineerimise tunnustatud sertifikaadi õiguslik alus plaanitakse vastu võtta juba selle aasta juuniks, on see hea uudis vaid neile, kes on Covid-19 läbi põdenud või vaktsineeritud, kirjutab Kätlin Joala.

Kuigi Euroopa Liidu liikmesriigid valmistavad ennast lähikuudel järjest enam reisijatele avama, siis vaktsineerimata inimesed peaksid olema tähelepanelikud ja enne kodumaa tolmu jalgadelt pühkimist üle vaatama oma reisieelarve.

Põhjus peitub kõrgetes testide hindades, mille tegemist liikmesriigid nõuavad, kui nende riiki läbitakse. Praeguste andmete kohaselt võib reisimiseks vajalik test Hispaanias maksta kuni 145 eurot ühe inimese kohta ja Soomes lausa 240 eurot.

Pandeemia on kestnud juba üle aasta. Kuigi lähituleviku osas on paistmas esimesed positiivsed lootusekiired, siis mõnede takistustega peab veel arvestama.

Näiteks on ravimite, sh vaktsiinide ja testide, hinnapoliitika pandeemiaolukorras väga tundlik teema. Kui ravim on välja töötatud suurest nõudlusest tingituna ja tugeva ajalise surve all, tõstab see märgatavalt selle turuhinda. See omakorda mõjutab ravimi kättesaadavust.

Vaktsiiniga just nii läkski. Ameerika Ühendriigid proovisid olukorda ennetada, kuid ravimitööstusel õnnestus toona vastavasisulise eelnõu tagasilükkamine läbi suruda. Eelnõu oleks võimaldanud riigil nõuda tootjalt mõistlikku turule toomise hinda, kui leitakse, et ravimi või vaktsiini eest küsitav hind on ebaõiglaselt kõrge.

Raske on öelda, kas Euroopa Liidu liidrid juhindusid USA-s toimunust, kuid tagantjärele võib väita, et selleteemalisi reegleid pole ka Euroopa Liit vastu võtnud. Kuid nüüd võivad asjaolud muutuda.

Niinimetatud EL-i vaktsiinipassi väljatöötamise raames on järjest rohkem selgust saadud, et testide hinna määratlemisega tuleb tegeleda. Kuna Euroopa Liidus ei ole inimestel üldist vaktsineerimiskohustust ja puudub ka konsensus vaktsineerimine kohustuslikuks muutmise osas, siis on liidu kohustus üle vaadata ja veenduda, et ka vaktsineerimata inimesed saaksid mõistlikult riikide vahel liikuda.

Hetkel see nii ei ole, sest testide hinnad küünivad kohati pea 300 euroni inimese kohta. Tihedama reisigraafikuga inimese reisieelarvele tähendab see sadade või tuhandete eurode suurust lisakulu kuus, võrreldes nendega, kellel on taskus vaktsineerimise sertifikaat.

Teised peavad rahalises mõttes veel ootama, et naasta oma tavaliste reisiharjumuste juurde.

Positiivne uudis on see, et Euroopa Liidu tagatubades on käimas arutelud testimise hindade teemadel. Probleemiks on aga, et see on seotud väga tundliku teemaga - kas Euroopa on valmis rääkima meditsiinitoodete piirhindadest? Siiani kehtis poliitiline kokkuleppe, et see on liikmesriikide endi otsustada.