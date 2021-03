Professor: vaktsiinipassi nõudmisega tekib oht diskrimineerimiseks

Eesti plaanib oma vaktsiinisertifikaadiga valmis saada aprilli teises pooles. Ainult vaktsineerimistõendi alusel mingite teenuste pakkumine on aga inimõiguste rikkumine vähemalt seni, kuni vaktsiin ei ole kõigile kättesaadav, leiavad globaalse digitaalsete inimõiguste võrgustiku teadlased, keda juhib Tallinna ülikooli professor Mart Susi.

Juba praegu saab vaktsineeritud inimene digiloost kätte sellekohase tõendi. Aprilli teises pooles plaanib Eesti valmis saada aga oma vaktsiinisertifikaadiga, mis muudaks vaksineerituse tõendamise oluliselt mugavamaks.

Sotsiaalministeeriumi asekantsler Kalle Killar ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Eesti vaktsineerimistõend on kooskõlas Euroopa Liidu ettepanekuga rohelise sertifikaadi kohta.

"Kui ükskord Euroopa Liit jõuab konsensusele, et see on vajalik, siis Eesti on esimesest päevast valmis sellega liituma," ütles ta.

Euroopa Liidu asutatud globaalne digitaalsete inimõiguste võrgustik on aga valmis saanud vaktsiinipasside kasutuselevõtu analüüsi. Selles jõuavad 21 riigi teadlased järeldusele, et vaktsiinipassi alusel saab inimestele erisusi pakkuda alles siis, kui vaktsineerimine on kõigile inimestele kättesaadav.

"Nii kaua kui riik seda ei võimalda, põhimõtteliselt ei saa seda teha, et nõutakse vaktsineerimispassi eeldusena ligipääsuks mõnele riigiteenusele või tegelikult ka eraõiguslikele teenustele. See põhiline oht on diskrimineerimises," selgitas Tallinna ülikooli inimõiguste professor Mart Susi.

Ta lisas, et inimese põhiõigustest ja Euroopa inimõiguste põhimõtetest lähtuvalt ei saa ka eraettevõte eelistada vaktsineeritud kliente.

"Eraettevõtte kohutsus on samamoodi austada inimõigusi, teha seda selgete ja arusaadvate standardite alusel. Nii et eraettevõte nii kaua, kuni kodanikel ei ole vaktsineerimine kättesaadav, tegutseb valesti, tegutseb ettevaatamatult, kui ta seab vaktsineerimispassi eeltingimuseks mingitele teenustele," rääkis Susi.

Kalle Killar rõhutas, et vaktsineerimissertifikaat valmib selleks, et inimese digitaalne info oleks mugavalt kättesaadav. Kus ja mis tingimustel seda sertifikaati tulevikus kasutatakse, ongi vaja laiemalt kokku leppida, vältides seejuures diskrimineerimist. Esilagu oleks see abiks näiteks piiriületusel.

"Kuigi me ei reisi väga palju, siis tõenäoliselt kevadkuudel võib reisimine suureneda. Ja piiriületusel on kolm juhtu, mida nõutakse: kas vaktsineeritus, negatiive test või läbipõdemine. Meie siis liigume ka oma töödega nii, et esimesena vaktsineerimissertifikaat," rääkis Killar.

Vaktsiinisertifikaadi lahendus tuleb patsiendiportaali juurde. Portaalist saab QR-koodi, mida saab piiril kasutamiseks välja printida või telefonist näidata.