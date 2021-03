Kaevats kahtleb Euroopa vaktsiinipassi käivitumises suve algul

Eesti digipoliitika üks eestvedajaid, riigikantselei strateegiabüroo diginõunik Marten Kaevats tunnistas, et kahtleb Euroopa Liidu vaktsiinipassi digilahenduse käivitumises juba suve algul nagu seda EL-i juhid on plaaninud.

"See, millest [Euroopa Komisjoni president] Ursula von der Leyen räägib, on õiguslik raamistik selleks, et see oleks võimalik. Õiguslik raamistik ei tähenda ilmtingimata veel tehniliselt ja igapäevaselt töötavat lahendust," ütles Kaevats vastuseks viitele, et von der Leyen lubas suve algul vaktsineerimissertifikaadi kasutusele võtta.

EL-põhise lahenduse väljatöötamine käib Kaevatsi sõnul praegu väga aktiivselt, kuid see ei tähenda, et see oleks kohe tehniliselt kõikidele kodanikele kasutusvalmis. "Sõltub ikkagi liikmesriikide enda tehnoloogilisest võimekusest. Kui juuniks tuleb õiguslik lahendus, siis seegi on juba väga suur saavutus Euroopa Liidu poolt," rääkis Kaevats.

Ka välisministeeriumi Euroopa asjade asekantsler Märt Volmer on tunnistanud, et oleks üllatav, kui Euroopa Liit vaktsineerimissertifikaadi juba suve algul käivitada suudaks.

Euroopa Komisjon, millel on Euroopa Liidus seadusandliku algatuse õigus, esitas roheline digitõendi ettepaneku 17. märtsil ning selle jõustumiseks peavad oma heakskiidu andma nii Euroopa Parlament kui ka liikmesriikide valitsusi esindav nõukogu. Neljapäeval otsustas Euroopa Parlament, et käivitab digitõendi määruste vastuvõtmiseks kiirmenetluse. Kui kokkuleppe vastuvõtmine edeneb plaanitud tempos, peetakse digitõendis kokku leppimist juunis siiski võimalikuks.

Kaevatsi sõnul pakub Eesti tehnilise usaldusraamistiku üle peetavatel läbirääkimistel digitõendi kasutuselevõtuks enda lahendust, mis lähtub X-tee põhimõttest.