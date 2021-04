Putin: Venemaa kiusamine on muutumas millekski ohtlikumaks

Venemaa president Vladimir Putin hoiatas kolmapäeval peetud aastakõnes ebasõbralikke riike Venemaa huve kahjustamast, märkides, et surve Moskva suhtes on kasvamas "millekski ohtlikumaks" kui lihtsalt sanktsioonide kehtestamine.

Putin tõi selle näiteks Vene Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) hiljuti avaldatud info väidetavast plaanist kukutada võimult Valgevene liider Aleksandr Lukašenko.

Putini sõnul on Venemaa suhtes ebasõbralikud sammud justkui uus spordiala ning sageli muutub selline tegevus juba avalikuks matsluseks.

"Me tõesti tahame kõigiga häid suhteid, ka nendega, kellega neid praegu ei ole. Me ei soovi sildu põletada, aga need, kes ise tahavad sildu põletada või isegi õhkida, teadku, et Venemaa vastus saab olema sümmeetriline ja karm," hoiatas Putin. Tema sõnul jätkub Venemaal sellistes olukordades kannatlikkust, enesekindlust ja tervet mõistust. "Aga ma loodan, et kellegi ei tule pähe meie punaseid jooni ületada. Millal see joon ületatakse, otsustame meie," rääkis Putin.

Vene president rääkis ka riigi relvajõudude arengust ja luges üles uued relvasüsteemid, peamiselt moodsad raketid, mis on juba relvastuses või lähiajal võetakse.

Suure osa kõnes pühendas Putin koroonakriisile ning kutsus muuhulgas kõiki venemaalasi ennast vaktsineerima.

Samuti andis ta mahuka ülevaate mitmesugustest sotsiaaltoetustest ning sisemaise turismi arendamisest. Majandusest rääkides pühendas ta rohkelt aega investeeringute edendamisele.