Viirusejärgsed majandusplaanid ähvardavad lõhkuda Soome valitsuse

Soome valitsus arutab viirusejärgse aja majandusplaane, mis vaatlejate sõnul on põhjustanud koalitsioonierakondade vahel suured erimeelsused ja välistada ei saa valitsuse lagunemist. Kolmapäeva õhtul tegi peaminister oma kompromissettepaneku, aga rahandusministri erakonnale see ei sobi.

Kui enne viirusekriisi oli valitsuse suur eesmärk riigi võlakoormuse kasvu pidurdada, siis nüüd on koroonameetmete tõttu laenu hoopis mitu miljardit eurot juurde võetud.

Keskerakonda (Keskusta) kuuluv rahandusminister Matti Vanhanen tahab, et järgmisest aastast hakataks taas eelarvedistsipliinist kinni pidama, aga valitsusallikate sõnul ei lähe kulutuste kärpimine tõenäoliselt korda. Poliitiliselt on lihtsam kokku leppida lisalaenu võtmises kui loobuda parteidele tähtsatest plaanidest.

Keskusta tahab jõulisi tööturumeetmeid, et tööhõivet suurendada ja töötud võimalikult kiiresti tööle tagasi saada. Nii Keskusta kui ka Rohelised ja Rootsi Rahvapartei toetavad praeguse töötu-toetuste ümberkorraldamist, nii et pikema tööstaažiga inimesed saaksid kauem toetusraha.

Praegu on Soomes nii, et ka pool aastat tööl käinud inimesel on õigus 400 päeva töötutoetust saada. Vasakliit ja sotsiaaldemokraadid on tuliselt töötutoetuste vähendamise vastu.

Keskusta juht Annika Saarikko on hoiatanud, et kui valitsus piisavalt jõulisi otsuseid ei langeta, siis võib Keskusta koalitsioonist lahkuda. Vasakliit omakorda on ähvardanud minema kõndida, kui töötukindlustuse kallale minnakse.

Valitsuse juhtpartei sotsiaaldemokraatide ja peaminister Sanna Marini olukorra teeb veelgi keerulisemaks see, et suhted mõjuvõimsate ametiühingutega on juba niigi pingelised ja erakonna toetus muudkui väheneb.

Veel üks keeruline teema on turbatootmine. Keskusta, kelle toetajad asuvad suurtes turbatootmispiirkondades, tahaks kokku leppida turbatootjate toetamises ja maksusoodustustes. Rohelised ei taha sellest kuuldagi. Roheliste Liidu juhi Maria Ohisalo sõnul on juba kokku lepitud, et turba tootmine lõpeb ja praegu oleks õige hetk ära kasutada Euroopa Liidu kohanemisfondi raha, et toetada neid inimesi, kes turbatootmise lõpetamise tõttu töö kaotavad. Kuna nii Keskusta kui Roheliste populaarsus on vähenenud, et ei taha kumbki jätta muljet, et annab järele.

Kõigele lisaks on Soomes tulemas kohalikud valimised. Tegelikult oleks pidanud valimised praeguse arutelu ajaks juba möödas olema, aga viirusekriisi tõttu otsustati hääletus juunikuusse lükata. Nüüd jõuavad valijad ära näha, kes missuguseid kärpeid teeb ja missuguseid toetusmeetmeid toetab. See ei tee parteide omavahelisi suhteid lihtsamaks.

Nii mõnegi vaatleja hinnangul on praegused kõnelused selle valitsuse ametiaja kõige raskemad. Kolmapäeval nendega kuhugi ei jõutud. Keskusta leiab, et peaminister on nii keskendunud koroonakriisi lahendamisele, et pole jõudnud majanduse peale mõeldagi. Sotsiaaldemokraadid aga imestavad, miks Keskusta pole valmis isegi proovima kompromissi leida.

Kõnelustele lähedal seisvate allikate teatel pole erakonnad suutnud otsustada isegi seda, milles tuleks esimesena kokku leppida. Esialgse plaani järgi pidid kõnelused tänasega lõppema, aga teadaolevalt on valitsuspoliitikud ka homseks oma kalendri tühjaks teinud ja kõnelused võivad venida isegi nädalavahetusse.

Võib juhtuda, et Soome valitsus laguneb, kui kompromissi ei leita. Ajalehe Helsingin Sanomat hinnangul on Marini ja valitsuse ainus lootus see, et osapooled lepivad sellega, et praegu lihtsalt ei ole paremaid mängukaaslasi kuskilt võtta.