Perling ei pea Isamaa plaanitavat uut head tava vajalikuks

"Mis selle konkreetse dokumendi eesmärk on, seda peavad ütlema kindlasti selle dokumendi autorid. Kuna mina ei usu ühtegi regulatsiooni, mis reguleerib asju, mida ei ole vaja reguleerida – ei usu ma seda ei seadusandlikul tasandil ega ühegi organisatsiooni tasandil –, siis sealt tuleb minu seisukoht sellesse dokumenti," kommenteeris Perling "Esimeses stuudios".

Perlingu sõnul hea tava dokument teda oma arvamust avaldamast ei takista. "Selles kontekstis me räägime ju demokraatiast ja sõna- ja arvamusvabadusest ja ma olen alati pidanud oluliseks öelda välja oma arvamuse seal, kus ma pean oluliseks oma arvamust välja öelda."

Isamaa erakonnas olevad vaidlused aga võivad tema hinnangul isegi kasuks tulla.

"Äkki see on hea, et erakonnas, mis ongi avalik asi, vaidlused toimuvad ja et ka valija näeb, et need vaidlused toimuvad ja erakonna sees arutataksegi tuliselt selle üle, kuhu edasi minna? See, et väljaütlemised lähevad võib-olla ka valuliselt teravaks, kõneleb ju sellest, et erakonna liikmed hoolivad oma koduerakonnast," arutles ta.

"Ma arvan, et sisuteemade üle tulebki arutada avalikult ja tulebki debatte pidada, sest debatid on need, mis viivad arengus edasi," sõnas Perling, märkides, et organisatsiooni musta pesu aga ei maksa avalikkuses pesta.

Perlingu hinnangul on Eesti poliitika praegu paigalseisus.

"Tunnistan ausalt, et tundub, et erakonnad vaatavad palju oma reitingute suunas. Sealt tuleb ka see, et tugevaid, julgeid plaane, ükskõik, kas see puudutab maksusüsteemi, tervishoiusüsteemi, julgen isegi öelda, võib-olla lühikeses perspektiivis valusaid, aga pikas perspektiivis riigile kasulikke otsuseid ei tule," rääkis ta.

Perlingu sõnul ootavad Parempoolsed, et Isamaa julgeks teha suuri otsuseid ja aitaks Eesti edasi paigalseisust, kuhu on kinni jäädud.

"Kes julgeb heas mõttes hullumeelseid ideid lauale panna, kellel jaoks ei ole tabuteemasid, sealjuures näiteks maksusüsteem, kes peab majandust väga oluliseks, nii oluliseks, et saab aru, et kui majandusel läheb hästi, siis läheb kõikidel inimestel hästi. Ja seejuures ei unusta ära, et kõigi eesmärk on, et Eesti rahvas, kultuur säiliks ja see kõik, mis on Eestiga seotud, oleks alles. Aga mitte lihtsalt alles ja hoitud kuskil kuldkarbis eemal, vaid et see oleks suur. Me näemegi seda, et just Isamaa võimuses on teha Eesti suuremaks," rääkis ta.

Perling ütles, et Isamaa peab liikuma viieprotsendilise valimiskünnise juurest ülespoole kolme tugevaima erakonna hulka.