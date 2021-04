Isamaa eestseisus heidaks avalikud kriitikud erakonnast välja

Arutelukultuuri hea tava kehtestati häälteenamusega 11 poolt ja 3 vastu. Erapooletuid ei olnud.

ERR-i andmetel hääletasid dokumendile vastu Ida-Virumaa piirkonna juht Tiit Salvan, eurosaadik Riho Terrase nõunik Sirle Rosenfeldt ja ühenduse Parempoolsed aseesimees Mihkel Kübar. Hääletamata jätsid Marko Pomerants ja Sven Sester.

Eestseisuse otsusega saadetakse arutelukultuuri hea tava kinnitamiseks erakonna volikogule.

Algatajate juhtmõte on kutsuda liikmeskonda arutlema erakonna tuleviku üle ja lahendama omavahelised erimeelsused erakonna sees, teatas Isamaa pressiesindaja vahendusel.

Hea tava kehtestamise üks algatajaid, erakonna aukohtu esimees Avo Üpruse sõnul peab iga organisatsioon – teiste hulgas Isamaa – pidevalt töötama oma organisatsioonikultuuri arendamisega. "Erakonna suhtes tehtavad ettepanekud peavad olema ülesehitavad, mitte lammutavad ja süüdistavad," kommenteeris Üprus.

Isamaa aukohus on Üpruse sõnul korduvalt pidanud andma hinnangu olukordadele, kus erakonna siseasjade klaarimisse on kaasatud avalik meedia.

"Aukohus on läbi aegade pidanud käsitlema mitmeid juhtumeid, kus erakonna siseasjade lahendamisse on kaasatud avalikkus. Kohtu erinevad koosseisud on alati olnud üksmeelel, et seesugune käitumine kahjustab erakonna mainet. Põhimõtte toonitamine eestseisuse otsusega on ennetav samm ebaväärika ja Isamaad kahjustava tegevuse ärahoidmiseks," lisas Üprus.

Avo Üprus avaldas lootust, et kõik erakonna liikmed võtavad põhimõtted omaks ja dokumendi kinnitamine aitab erakonnasisesed erimeelsused väärikalt ületada.

Seeder: see ei ole karistusdokument

"See dokument ei ole mingisugune karistusdokument, vaid see on poliitilist kultuuri ja head arutelukultuuri loov ja erakonnasisest arutelu elavdav dokument," ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ERR-ile.

"Näiteks on ka riigikogul töötatud välja riigikogu liikme hea tava, millel samuti puudub otsene rakenduslik pool."

Seederi sõnul ei ole dokumendil rakenduslikku mehhanismi. "Eraldi selle dokumendi sisu ei ole tegeleda erakonna liikmete välja arvamisega või mingisuguse juurdlusega erakonna liikmete osas," märkis Seeder.

Küsimusele, kas dokumendi loomise ajendiks oli Parempoolsete kriitika erakonna juhtkonna aadresssil vastas Seeder, et see dokument kasvas välja erakonna seest ja ajend on kindlasti laiem, kui lihtsalt Parempoolsete tegevus. Samas nentis Seeder, et Parempoolsete tegevus on hea poliitilise kultuuri ja arutelu tavaga teatud juhtudel kindlasti vastuollu läinud.

ERR avaldab heaks kiidetud dokumendi sisu:

Isamaa eestseisuse otsus arutelukultuuri hea tava kehtestamise kohta

Isamaa eestseisus otsustab kinnitada järgmised arutelukultuuri põhimõtted:

1. Isamaa Erakonna liikmete erimeelsused erakonna maailmavaadet, poliitikat, programmi ja juhtimist puudutavates küsimustes lahendatakse erakonna sees.

2. Avaliku meedia kaasamine erakonna siseasjade arutamisele ning siseinfo edastamine ajakirjandusele on taunitav ning loetakse väärituks teoks põhikirja punkti 6.2. alapunkti 2) tähenduses. (Erakonna eestseisus võib oma motiveeritud otsusega arvata liikme erakonnast välja, kui ta on sooritanud ebaväärika teo - toim.)

3. Avalik vastandumine oma erakonnale, samuti erakonna maailmavaate, poliitika, programmi, juhtorganite ja ametikandjate avalik halvustamine loetakse erakonna maine oluliseks kahjustamiseks põhikirja punkti 6.2. alapunkti 3) tähenduses. (Erakonna eestseisus võib oma motiveeritud otsusega arvata liikme erakonnast välja, kui ta on erakonna mainet oluliselt kahjustanud - toim.)