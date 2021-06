Helir-Valdor Seeder kandideerib Isamaa esimeheks

Isamaa praegune esimees Helir Valdor-Seeder teatas, et kandideerib 20. juunil toimuval erakonna suurkogul uuesti erakonna esimeheks.

Seeder ütles pressiteate vahendusel, et Eesti riigil seisavad ees mitmed väljakutsed, mis vajavad tugevat rahvuslik-konservatiivset Isamaad.

"Praktika näitab, et iga kord kui Isamaa jääb valitsusvastutuse kandmisest kõrvale, satuvad löögi alla Eesti riigi jaoks elulise tähtsusega valdkonnad. Tänane valitsus üritab kokku hoida Eesti riigi julgeoleku ja Eesti perede turvatunde arvelt. Isamaa peab sellistele ohtlikele sammudele jõuliselt vastu seisma," ütles Seeder.

Seeder rõhutas, et Isamaa olukorda ja tulevikku ei saa vaadata pelgalt kui poliittehnoloogilist või mainekujunduslikku projekti. "Erakonna edu ja mõjukust poliitikas ei saa vaadata ainult reitingute järgi. Oluline on oma põhimõtetest lähtuva poliitika ellu viimine, konkreetsed teod ning ka sammud mis aitavad rumalaid otsuseid ära hoida. Julged otsused ja Eesti asja ajamine ei ole alati populaarne, aga seda tuleb teha sellele vaatamata," rõhutas Seeder.

Tema sõnul tuleb Isamaa Suurkogul tõsta päevakorda väärikas rahvuslus ning Eesti järgmised sammud rahvastiku- ja perepoliitika, riigikaitse, majanduse ning eesti keele ja kultuuri küsimustes. "Eesti riik on saanud täiskasvanuks. Meie riigil ei ole enam ammu pelgalt üht suurt probleemi ja ühte lihtsat lahendust, vaid vaade riigielu korraldamisele on palju mitmetahulisem. Isamaa on erakond, mis suudab pakkuda mõistlikku tervikpilti eesti valijatele."

Kolmapäeval kell 13 korraldab oma ürituse ka Isamaa ühendus Parempoolsed. Nad esitavad oma kandidaadid eestseisusesse ja ilmselt käivad omalt poolt erakonna esimehe kandidaadina välja Lavly Perlingu.

Isamaa suurkogu toimub 20. juunil Tartu lauluväljakul.