Seedri sõnul tuleb vajadus uue hea tava järele Parempoolsete vastandumisest

Erakonna Isamaa eestseisuse poolt teisipäeval vastu võetud arutelukultuuri hea tava dokument viitab võimalusele, et erakonnale avalikult vastanduvad liikmed võidakse parteist välja heita. Parempoolsete ühenduse juhid on dokumendi suhtes väga kriitilised, erakonna esimees Helir-Valdor Seeder tunnistab, et osaliselt tulenebki vajadus uue korra järele ühenduse avalikust erakonnale vastandumisest.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder võrdleb teisipäeval Isamaa eestseisuses heaks kiidetud arutelukultuuri head tava riigikogu liikme hea tava dokumendiga.

"Ta looks teatud raamid ja kutsuks üles erakonna liikmeid aktiivsemalt ja elavamalt arutlema erakonna sees ja lähtuma heast kultuurist ja teineteise vastu lugupidavast viisakast suhtlemisest," rääkis Seeder "Aktuaalsele kaamerale".

Kultuuridokumendis seisab, et hea tavana lahendatakse erimeelsused erakonna maailmavaadet, poliitikat, programmi ja juhtimist puudutavates küsimustes erakonna sees. Samuti, et ajakirjanduse kaasamine erakonna siseasjade arutamisele ning siseinfo edastamine on taunitav ning loetakse väärituks teoks. Ka avalik vastandumine oma erakonnale, samuti erakonna maailmavaate, poliitika, programmi ja erakonnakaaslaste avalik halvustamine loetakse erakonna maine oluliseks kahjustamiseks.

Kusjuures dokumendis viidatakse erakonna põhikirja punktidele, mis ütlevad, et vääritu teguviis või erakonna maine kahjustamine võib kaasa tuua erakonnast väljaheitmise eestseisuse poolt.

"See on selgelt sellise, noh, kindla juhtimise kinnistamine, et kui mulle ikkagi ei meeldi, mis te teete, siis on sellel tagajärjed. Nii-öelda vaadake ette, on see päris selge sõnum kogu erakonna liikmeskonnale, mitte ainult parempoolsetele," rääkis Isamaa eestseisuse liige Mihkel Kübar.

"Parempoolsed on olnud ju oma loomisest saadik ja juba enne seda, parempoolsete juhid, ääretult kriitilised kogu erakonna tegevuse suhtes. Nad on vastandunud kogu erakonnale, erakonna põhialustele, programmilistele seisukohtadele, juhtkonnale, esimehele, erinevate otsustustaseme otsustele, olgu nad eestseisus või volikogu," ütles Seeder.

Seeder tunnistab, et osaliselt näebki ta vajadust dokumendi järele just Parempoolsete tõttu. Erakonna eestseisuses hääletas arutelukultuuri hea tava poolt 11 liiget ja vastu oli kolm. Parempoolsete ridadesse mitte kuuluval eestseisuse liikmel Marko Pomerantsil jäi eile ajapuudusel hääletamata, ent tema oleks andnud vastuhääle.

"Põhikirjas on tegelikult kõik olemas ja kui inimesed vajavad omavaheliseks suhtluseks erakonna sees juura abi, siis on juba midagi ilmselgelt valesti. Et tegelikult tuleks aur panna suhtlemisele ja mitte juurale," sõnas Pomerants.

Uue arutelukultuuri hea tava peab kinnitama ka erakonna volikogu.