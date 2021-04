Eesti allkirjastab Soomega tunneli rajamise kavatsuste protokolli

Protokolli allkirjastamine on plaanis esmaspäeval, 26. aprillil, pärast mida on selle sisu avalik, teatas valitsus.

"Kabinetinõupidamise otsus ei tähenda paraku veel, et saaksime rääkida Eestit ja Soomet ühendavast tunnelist kindlas kõneviisis, kuid nii hiiglasliku projekti puhul on oluline ka see, et mõlemad riigid oma tahet väljendavad," ütles peaminister Kaja Kallas. "Loodan, et ühiste kavatsuste protokoll saab allkirjad ja me võime riigi poolt tunneli võimaliku rajamise ettevalmistustöödega edasi liikuda."

Eesti ja Soome ühiste kavatsuste deklareerimise kõrval on hetkel töös ka tunneli trassi lisamine üle-euroopalisse transpordivõrgustikku (TEN-T), et tulevikus oleks võimalik küsida Euroopast rahastust võimalikeks uuringuteks ja ehituseks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kavatseb lähitulevikus taaskäivitada Tallinn-Helsingi tunneli töögrupi, kuhu kuuluvad mõlema riigi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja ka Tallinna ning Helsingi linnavalitsused.

Ülevaate projekti arengust peab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium valitsusele esitama kolmandas kvartalis.