Vene kaitseministeerium: sõdurid hakkasid taanduma Ukraina piiri lähistelt

"Sõjaväeüksused ja väeühendused marsivad hetkel raudtee pealelaadimispunktidesse ja lennuväljadele, transportalustele, raudteeplatvormidele ja sõjaväe transpordilennukitele," teatas ministeerium avalduses Venemaa uudisteagentuuride vahendusel.

Venemaa väed olid Ukraina piiride lähedal mitu nädalat.

Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Josep Borrell ütles esmaspäeval, et Venemaa on koondanud Ukraina piirile ja Krimmi üle 150 000 sõjaväelase.

Venemaa väitis, et tegemist on kolme nädala pikkuse õppusega, millega testitakse sõjaväe lahinguvalmidust. Moskva sõnul on tegu vastusega NATO ohustavale käitumisele.