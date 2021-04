ERR Ukrainas: Kostjantinovka elanikud pole pingete teravnemist märganud

Olukord Donbassis on viimasel ajal pälvinud rohket rahvusvahelist tähelepanu. Samas on pingete teravnemine mõnelegi Ukraina territooriumil elavale kohalikule jäänud märkamatuks. "Aktuaalse kaamera" ajakirjanikud käisid rindejoonest 25 kilomeetri kaugusel asuvas Kostjantinovka linnas.

Kunagi peatus Kiievist Donetskisse sõitev rong Kostjantinovkas vaid mõneks minutiks. Nüüd on see lõpp-peatus. Kostjantinovkas on 72 000 elanikku, kaks kirikut ja paarkümmend tehast, enamik neist hääbumas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tehaseid ei jäänud siia eriti palju alles. Peamiselt oli meil siin klaasitööstus. Kui me kõik oleksime jälle koos ja kõik taaskäivituks, siis läheks elu paremaks. Inimesed oleksid üksteise suhtes sõbralikumad ja inimlikumad. Muidu meil jagatakse, et siin on ukrainlane, siin on Venemaa ja nii edasi. Seepärast ma arvan, et tuleb sõbralikult läbi saada ja sidemeid taastada," rääkis Kostjantinovka elanik Anžela.

Rindejoon asub linnale lähedal. Kohalikud on sellega harjunud.

"Me kuuleme plahvatusi, aga need on kaugel. Me saame aru, et kuskil toimuvad plahvatused, aga meieni kostab ainult nende kaja. Me loodame, et saabub rahu

ja see sõjategevus meid ei puuduta," ütles Anžela.

"Aktuaalne kaamera" uuris, kuidas mõjutas kohalikke elanikke äsjane pingete teravnemine kontrolljoonel.

"Kostjantinovkat ja mind see ei mõjuta mitte kuidagi, ei ole midagi kuulda, mitte midagi. Vahel näeme ainult sõjaväelasi. Mingit teravnemist siin ei ole," ütles kohalik elanik Jevgeni.

"Plahvatused? Vahel on kuulda, vahel mitte. Kui sõjategevus käib, on kuulda, kuidas tulistatakse. Praegu toimub seda tihedamini," kirjeldas Irina.

Praegu on kõige kuumem kaup Irina lillepoes kunstlilled. Kohalikud kaunistavad nendega hauaplatse. Kuid surmade peamine põhjus ei ole sõda, vaid koroonaviirus. Vaktsineerimisest on seal kuuldud ainult telekast.

"Meie vaktsiin on apteek. Lähme, ostame ravimeid ja paraneme. Mitmed mu tuttavad ravivad ennast ise," tõdes Irina.

Teisipäeval püüab "Aktuaalse kaamera" võttemeeskond jõuda rindejoonele, mis kulgeb Kostjantinovkast 25 kilomeetri kaugusel tehismägede taga.