Helme: EKRE taasterahastu muudatusettepanekuid tagasi ei võta

EKRE esimees Martin Helme ütles, et taasterahastu eelnõule erakonna poolt esitatud üle 700 muudatusettepaneku eesmärk on see, et eelnõu jääks vastu võtmata ning ettepanekuid tagasi võtta pole plaanis.

"Meie eesmärk on, et seda taastefondi ei rakendataks," ütles Helme ERR-ile.

Helme meenutas, et EKRE ütles ka eelmises valitsuses olla välja, et EKRE ei pruugi seda riigikogus üldse toetada sõltuvalt sellest, mismoodi eelnõu hakkab välja nägema.

"Me näeme, et see rakendus tegelikult ei pea kinni nendest kokkulepetest või nendest tingimustest, mis aasta tagasi Ülemkogus saavutati. Eelkõige me räägime siin maksu poolest, eelarve suveräänsusest, aga näiteks ka sellest, et väga selgelt oli kokku lepitud, et ei toimu sisepoliitika sidumist nende erinevate eurorahadega. Poola ja Ungari puhul sellest kokkuleppest kinni peetud," lausus Helme.

"Kogu selle taasterahastu põhiteema on ju selles, et taasterahastu kaudu ei aidata riikide majandusi, see raha on niivõrd väike. See on väike võrreldes isegi sellega, mis oli meie enda eelarve kaudu tehtud majanduse toetamismeetmed. See on väike võrreldes sellega, mida on teinud Ameerika Ühendriigid oma majanduse toetamiseks võ mõned Euroopa riigid individuaalselt," rääkis Helme.

Helme sõnul saavutatakse taastefondiga hoopis Euroopa föderaliseerumine. "Meie eesmärk on mitte lasta muutuda Euroopa Liidul föderaalseks või Euroopa Ühendriikideks."

Helme sõnul vajaks taasterahastu pakett sellisel kujul põhjalikku ühiskondlikku debatti ja miks mitte ka referendumit.

"Kui see taastefond käima läheb, siis ei ole võimalik enam teeselda, et Euroopa Liit on iseseisvate riikide liit. Maksusuveräänsus ja eelarvesuveräänsus põhimõtteliselt ei ole siis enam võimalik," rääkis Helme.

Valitsuses olles oli EKRE kriitiline, kui Reformierakond opositsioonierakonnana esitas abielureferendumi eelnõule selle sisusse mitte puutuvaid muudatusettepanekuid, mis puudutasid näiteks eutanaasia lubamist ja ka 30-tunnise töönädala rakendamist.

Nüüd on EKRE ise sama taktikat rakendanud. EKRE poolt tehtavate muudatusettepanekute seas on näiteks burka keelustamine, metsavendade tunnustamine ja Suurbritannia tagasi Euroopa Liitu kutsumine.

Helme sõnul on siin suur vahe. "Kui nende eesmärk oli vähendada Eestis demokraatiat ja rahva põhiseaduslikku õigust kõrgema võimu kandjana, siis meie eesmärk on vastupidi - tagada, et demokraatia ja rahva põhiseaduslik õigus säiliks. Kui me anname maksuotsused Brüsselile ära, siis ju valimistel enam erilist mõtet Eestis ei ole," kommenteeris Helme.

Küsimusele, kuidas puutub siia burkakeeld või metsavendade tunnustamine, vastas Helme, et see puutub eesmärki. "Eesmärk on takistada eelnõu vastuvõtmist," vastas ta.

Rahanduskomisjoni esimees Erki Savisaar (KE) ütles reedel ERR-ile, et EKRE esitatud muudatusettepanekuid on võimalik grupeerida ning taasterahastu eelnõi vastuvõtmisele need takistuseks ei ole. Helme ütles selle kohta, et erakond vaatab oma taktika jooksvalt üle.