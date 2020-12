Referendumi muudatusettepanekud ulatuvad regionaalpoliitikast eutanaasiani

Oma ettepanekud on kolmapäeva õhtuks lisaks abielureferendumi korraldamise vastastele opositsioonisaadikutele esitanud ka keskerakondlased Oudekki Loone ja Andrei Korobeinik.

Loone hinnangul peaks panema rahvahääletusele küsimus "Kas Eestis tuleks tööaja üldise riikliku normina kehtestada kuus tundi päevas ehk 30 tundi nädalas?". Loone märgib seletuskirjas, et kaheksatunnine tööpäev on kultuuriliselt juurdunud nähtus ning kaheksatunnise tööpäeva jooksul ei ole tööpäev reaalselt produktiivne. Loone tõi välja, et uuringute kohaselt lühem tööpäev pigem tõstab produktiivsust, kuna töötaja on puhanum ja vähem stressis.

Sotsiaaldemokraat Lauri Läänemets esitas eelnõule 28 muudatusettepanekut, mille hulgast leiab samuti küsimuse, kas Eestis võiks olla neljapäevane töö- ja koolinädal.

Läänemets soovib teiste seas panna rahvahääletusele ka küsimuse, kas Eestis võiks saada lapsi surrogaatema abil ning kas jalgratturid võiksid kergliiklustee puudumisel sõita kõnniteel. Samuti soovib Läänemets rahvalt küsida, kas Eestis peaks lubama eutanaasia ja kas riigikogu valimistel osalemine peaks olema kohustuslik.

Mitmed Läänemetsa esitatud küsimused keskendusid ka regionaalpoliitikale, nagu kas riik peaks toetama vanamajade kordategemist väikelinnades ning kas riik peaks tagama pakiautomaadi 100 elanikuga asulas.

Koalitsioonisaadik Korobeinik (KE) soovib küsida rahvalt, kas aastaks 2024 peaks keelustama karusloomafarmid, kas Eesti peaks vähendama metsaraie mahte ning kas Eesti peaks lõpetama kellakeeramise ja jääma suveajale.

"Rahvahääletuse korraldamine on hea võimalus teada saada rahva arvamust olulistel teemadel. Kuna iga rahvahääletuse korraldamisega kaasneb märkamisväärne kulu riigieelarvele, on mõistlik esitada korraga mitu küsimust," kirjutas Korobeinik seletuskirjas.

Keskerakonna fraktsiooni kuuluv parteitu Imre Sooäär soovib küsida rahvalt, kas kõik Eesti pered peaksid olema perekonnaseaduse kaitse all.

Reformierakond esitab kolmapäeval kella viieks riigikogu põhiseaduskomisjonile üle abieluteemalise rahvaküsitluse eelnõule tehtud 3500 muudatusettepanekut. Sotsiaaldemokraadid plaanivad esitada kokku 5800 muudatusettepaneku esitamisest.