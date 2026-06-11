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Sakala: Martin Helme kangutab ametist erakonnakaaslasest abilinnapead

Eesti
Viljandi
Viljandi Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

EKRE esimees Martin Helme esitas Viljandi abilinnapea Silvia Takkelile soovi, et "oma inimene" Urmet Elmaste saaks Viljandi haldusameti uueks juhiks, ent niimoodi ei läinud ja see võib nüüd maksta EKRE liikmest abilinnapeale ametikoha.

EKRE esimees Martin Helme oli Viljandi abilinnapeale Silvia Takkelile viimase väitel juba ammu rääkinud, et talle on vaja poliitilist nõunikku või abilist, sest Takkelil ei ole varasemat poliitilist kogemust, kirjutab Sakala.

Helme leidis Takkeli kinnitusel, et Viljandi haldusameti juhiks peaks saama "oma inimene", Viljandi vallavolikokku kuuluv ekrelane Urmet Elmaste, kes on selle erakonna Järva- ja Viljandimaa ringkonna juhatuse liige ning kelle abikaasa, samuti ekrelane Triin Elmaste kuulub Viljandi linnavalitsusse, ent viieliikmeline konkursikomisjon valis ülekaaluka häälteenamusega ameti uueks juhiks hoopis Kohtla-Järve endise linnapea, sotsiaaldemokraat Henri Kaselo.

Viljandi abilinnapea Silvia Takkeli hinnangul oli Kaselo parim kandidaat, ent tema ametisse valimine ei mahtunud Takkeli sõnul Helmele hinge ja 6. juunil Tallinnas toimunud EKRE kongressil leidis Helme aega Takkeli kurjaks korralekutsumiseks, väites, et temaga ei olda rahul.

Kuigi Sakalani jõudnud info kohaselt näeb EKRE esimees juba Viljandi uue abilinnapeana Türi endist haridusvaldkonna abivallavanemat Elar Niglast, kes on EKRE Viljandi- ja Järvamaa piirkonna juht, ei kavatse Takkel ise lahkumisavaldust kirjutada.

Viljandi linnavolikogu esimees Helir-Valdor Seeder ja abilinnapea Silvia Takkel Autor/allikas: Olev Kenk/ERR

Sakala püüdis kahe päeva jooksul saada kommentaari EKRE juhilt Martin Helmelt ning EKRE Viljandi- ja Järvamaa juhilt Elar Niglaselt, kuid kumbagi ei õnnestunud kätte saada.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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