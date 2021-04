"AK Nädal": teatrid ja restoranid ootavad pikisilmi avamist

Maist leevenevad mitmed piirangud, samas on veel palju neid valdkondi, kus 26. aprillil lõppema pidanud piiranguid pikendatakse. Nii teatrid kui spaad on olukorras pettunud, kuna osaliselt avamiseks oldi rangeid ohutusnõudeid järgides valmis. Toitluskohad rõõmustavad küll väliterrassi avamise üle, kuid tõdevad, et majanduslikult lihtsaks see ei kujune.

Samal ajal kui kaubanduskeskused saavad 3. maist uksed avada, siis teatrid seda teha ei saa. See valmistab teatritele suurt nördimust, eelkõige ollakse aga pettunud kommunikatsioonis.

"Me tegelikult keegi teatri valdkonnas ei saa aru, et miks ühele ja samale rehale kogu aeg astutakse selle kommunikatsiooniga. Nii numbrilised näitajad kui ka meie teadmised sellest haigusest on tegelikult juba nii kaugele jõudnud, et need asjad võiksid olla ettevalmistatud. Valitsus saab oma otsuseid ja oma arutamised ka kuskil ära teha, aga välja tuleks kommunikeerida seda, mis on juba otsustatud, mis on juba selge, mis on juba lõplik," rääkis Noorsooteatri juht Joonas Tartu.

Tartu ei mõista, miks avatavate poodide ja spordisaalide kõrval ei tohi teatrid saali lasta kasvõi neljandikku selle täituvusest. Ta kinnitas, et teatrid on valmis tagama 25 protsendi täituvust saalis.

Mais toimuma pidanud esietenduse lükkas teater juba niigi juunisse, kuna kõigepealt vajavad õiendamist vanad piirangutest tulenevad võlad.

"Kus on see ootejärjekord, kus klassid ja koolid ja õpetajad ütlevad, et palun mängige sellel hooajal veel see lavastus ära, et me nii väga tahame näha," sõnas Tartu.

Võlgade klaarimiseks oleks aga vaja publik enne suve saali saada. Noorsooteater plaanib ühe lavastusega ka suvetuurile minna.

Draamateater valmistus samuti avamiseks aprilli lõpus.

"Me oleme kõik selleks teinud, et me saaksime lahti minna. Ventilatsiooni parandanud, hajutanud kõik kohvikud mööda maja laiali, tagame 50-protsendise täituvuse, jagame maske ja me ei lase inimesi ilma maskita saali," ütles Draamateatri juht Rein Oja.

Alates 26. aprillist toimuma pidanud etendusi müüakse nüüd maisse lootuses, et peagi tuleb leevendus ikkagi ka teatritele.

"Me oleme pikendanud oma hooaega. Me mängime ka juunis edasi, alustame ka augustis varem. Väga palju etendusi oleme tõstnud lihtsalt augustisse-septembrisse," rääkis Oja.

Draamateater mängib sel suvel mitut suvelavastust ja nende piletid on läinud kui soojad saiad.

"Suvel oleks olnud üks lavastus muidu, aga seekord me teeme siis kolm. Ja mängime ka rohkem, kui me tavaliselt suvel olime mänginud. Näiteks terve "Eesti matus" on 50 protsendiga ära müüdud. Seal on juba väga keeruline midagi juurde panna, me väga loodame, et läheb täitsa lahti, sest seal vaba õhk," märkis Oja.

Üht suvelavastust mängib Draamateater küll avaras, aga siiski siseruumiks peetavas hoones.

"Me oleme praegu ikkagi müünud seda 50 protsendiga ja meie ikkagi loodame, et see läheb lahti, see on väga suur, väga õhuline ruum seal Viinistul."

Samas lootsid teatrid valitsuse koostatud Valgele raamatule tuginedes, et võivad juba mais avada. Nii aga ei läinud. Seega ei saa teatrid tegelikult ka praegu mitte millelegi kindlad olla, eriti mis puudutab siseruume.

Alates 3. maist saavad toitluskohad avada oma väliterrassid. Seda võimalust on kaua oodatud. Omamoodi võistlus saab nüüd olema erinevate ilmaennustajate portaalide ja rakenduste vahel.

Tallinna kesklinnas Salt restorani pidav Tiina Kõresoo rõõmustab terrassi avamise võimaluse üle, kuid nendib, et Eesti heitlik ilm hakkab selle edukuses suurt rolli mängima.

"See tähendab väga-väga heitlikku teenindust. Me ei tea mitte kunagi ette, kas me saame terrassi avada või me ei saa seda avada. Me ei saa prognoosida, isegi toitu valmis tellida, nii palju kui me teame, et võib-olla õhtul hakkab vihma sadama ja see kõik, mis on valmis tellitud, ei lähegi üldse ära," sõnas Kõresoo.

Kõresoo teises restoranis Maarjamäel, ajaloomuuseumi territooriumil asuvas Brasserie's valmistutakse samuti väliterrassi avamiseks. Seal aga ei toimu ka toidu kaasamüüki, mis jätab restorani täielikult ilma meelevalda. Erinevalt Saltist on sealt töötajaid ka lahkunud ja praegu otsitakse uusi.

"Me alustame kindlasti miinimummeeskonnaga ja praegu on ilmselt see, kus omanikud peavad ise päris palju asju tegema, mida nad aastaid võib-olla ei ole teinud, et üldse hakkama saada ja sellest august välja ronida," märkis Kõresoo.

Haapsalus on enamik söögikohtadest pakkunud piirangute ajal toitu kaasamüügiks. Hapsal Dietrich otsustas seda mitte teha ja on olnud suletud. Välisterrassi avamise võimaluse üle rõõmustatakse.

"Me oleme näinud alates eelmisest kevadest saati, et inimesed ise hästi palju hoiavad distantsi. Nad käivad meil alati maskidega ja ikkagi pelgavad. Kui nad saavad õues istuda, siis ma arvan, et inimesed käivad parema meelega. Meil on ainult hea meel selle üle, et saame väliterrassi juba välja panna," lausus restorani juht Mary-Liis Kaabel.

Hapsal Dietrichi töötajad on kõik alles ja valmis tööle asuma. "Meil on meeskonnas 10 inimest, me ei ole kedagi koondanud. Meil lihtsalt on nii hea meeskond, et me ei suudaks kellestki loobuda ja tegelikult on meid aidanud väga palju eelmine suvi, kui siseturism oli väga hoos. Tänu sellele ja loomulikult ka riiklikule palgatoetusele oleme me suutnud tänaseni kogu meeskonda hoida," rääkis Kaabel.

Oma restoranide välisterrassid saavad peagi avada ka spaahotellid. See on aga vaatamata loodetule ainus leevendus. Ühte ketti kuuluvad Grand Rose Spa Saaremaal, Meresuu spa Narva-Jõesuus ja Viimsi Spa jätkavad majutuse ja iluteenuste pakkumist.

"Uksed on lahti olnud, nullipäevasid ei ole olnud, aga samas kui võtame võrdluseks aasta 2019, siis täituvused ja protsendid on ikka 90 protsendiga languses. Sellest tulenevalt ka muud majanduslikud näitajad," ütles Grand Rose SPA müügiassistent Kristjan Ader.

Kõige paremini on spa-ketil läinud Narva-Jõesuus. "Peamine põhjus on minu arvates Narva-Jõesuu liivarannad, soodustanud on seda kindlasti ilusad ilmad, seal on näitajad praegu kõige paremad. Külalised on eestlased, enamasti ärikliendid," rääkis Ader.

Koondamisi ettevõttel praegu plaanis ei ole. Suvele vaadatakse otsa ettevaatliku optimismiga ja panustatakse siseturistile.

"Väga keeruliseks teeb olukord ka lähinaabrite enda juures, nii Soomes kui Lätis. Ka nende olukord ei ole kiita ja nende valitsuste piirangud on hetkel isegi karmimad kui meil. Ikkagi esmane rõhk on oma turg," lausus Ader.

Positiivsete uudiste korral ollakse valmis spa- ja saunakeskused avama väga kiiresti.