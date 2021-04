Saksamaa sõjavägi rendib koptereid autoklubilt

Saksamaa sõjavägi rendib koptereid rahvuslikult autoklubilt. Bundeswehril on puudu varustusest ja armee peab kasutama pilootide koolitamiseks renditud koptereid.

Kaitseministeeriumil on 63 miljoni euro suurune kokkulepe Adaciga. Adac on Euroopa suurim autohuviliste ühendus, millel on ka oma lennundusüksus.

"Kuni 2024. aastani rendib Bundeswehr Adacilt seitse Airbus EC135 päästekopterit," teatas ajaleht Welt am Sonntag.

Kaitseväe helikoptereid tabavad tihti tehnilised probleemid, mis segab ka pilootide treenimist.

Bundeswehr plaanib 2025. aastaks rendilepingu lõpetada ja kasutada pilootide koolitamiseks ainult oma helikoptereid.

Bundeswehri tegevust piiravad laiemaltki varustuse probleemid. Puudu on nii transpordilennukitest kui korralikest tankidest.

Kaitseministeerium rendib veel langevarjusid ja luuredroone.