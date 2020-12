Jaapan palus Saksamaal osaleda Ida-Aasias sõjaväeõppustel

Jaapani valitsus on kutsunud Saksamaad saatma järgmisel aastal Ida-Aasia regiooni sõjalaeva, et saata signaal Hiina ekspansiivsele poliitikale Vaikse ookeani piirkonnas.

Jaapani kaitseminister Nobuo Kishi pidas teisipäeval kõnelusi oma Saksamaa kolleegi Annegret Kramp-Karrenbaueriga ja avaldas lootust, et Saksamaa sõjalaev osaleb 2021. aastal Jaapani üksustega ühisõppusel, teatas Deutsche Welle.

Kishi avaldas lootust, et Saksa sõjalaev aitaks kaasa rahvusvahelise üldsuse jõupingutustele, et Lõuna-Hiina meri jääks avatuks kõikide riikide laevadele.

Jaapani strateegiline eesmärk on tagada, et Lõuna-Hiina mereteed ei langeks Pekingi kontrolli alla, kuna enamus Jaapani impordist kasutab sealseid mereteid.

"Jaapan proovib Lõuna-Hiina piirkonda kaasata võimalikult palju lääneriike, et saata signaal Pekingile," ütles Tokyo ülikooli rahvusvaheliste suhete professor Akitoshi Miyashita.

"Ma ei usu, et Saksamaa sõjalaev võtaks osa õppustest, aga nende kohalolek oleks juba sümboolne ja saadaks Hiinale selge sõnumi," lisas Miyashita.

Saksamaa kaitseminister Kramp-Karrenbauer väitis 2019. aastal novembris Münchenis Bundeswehri ülikoolis, et Saksamaa traditsioonilised partnerid Indo-Vaikse ookeani piirkonnas tunnevad üha suuremat Hiina võimunõudluse kasvamist.

"Nad tahavad selget märki solidaarsusest, et oleks tagatud rahvusvaheline õigus ja vabad mereteed. See on Saksamaa huvides, et kehtivaid reegleid austataks ja me peame seda ka väljendama," teatas Kramp-Karrenbauer Münchenis.

Tokyo on juba teatanud, et 2021. aasta mais toimuvad Jaapani, Prantsusmaa ja USA ühised sõjalised õppused. Samal ajal sõidab Ida-Aasia piirkonda ka Suurbritannia lennukikandja HMS Queen Elizabeth.

Peking on Jaapani mereväeõppused koos lääneriikidega hukka mõistnud. Hiina riiklik ajaleht Global Times väidab, et Tokyo tahab toetada ebaseadusliku merendust ja takistada Hiina arengut.

"Suurbritannia ja Prantsusmaa peavad aru saama oma tugevusest, Hiinat ei saa enam ähvardada nii nagu 100 aastat tagasi. Need päevad on läbi, kus lääne agressorid võisid mõne kahuriga vallutada terve riigi," teatas Global Times.

Tõenäoliselt saab sarnast kriitikat Pekingilt ka Berliin, kui Saksamaa peaks Ida-Aasia piirkonda oma sõjalaeva saatma.

Hiina, Brunei, Vietnam, Malaisia ja Filipiinid on kõik esitanud nõude Lõuna-Hiina mere saartele. Hiina on piiritlenud ulatusliku piirkonna "üheksa joonega", mis esmakordselt ilmus Hiina kaartidele 1940. aastate lõpus. Sellesse piirkonda kuuluvad Paraceli ja Spratly saarestikud, samuti kümned väiksemad laiud. Oletatakse, et seal on suured nafta- ja gaasimaardlad.

Hiina on teatanud, et ei paiguta vaidlusalustele saartele sõjaväeosi, kuid mitmel suuremal saarel on tehtud ulatuslikke ehitustöid hävituslennukite radade jaoks.

Vietnam, Taiwan, Malaisia, Brunei ja Filipiinid on esitanud vaidlusalustele saartele oma nõuded ja Haagi arbitraažikohus otsustas 2016. aastal territoriaalse vaidluse Filipiinide kasuks. Hiina on seni kohtu otsust ignoreerinud.